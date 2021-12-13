Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in asgari ücrete yönelik umut dolu açıklamaları, milyonlarca vatandaşın heyecan sebebi oldu. Asgari ücrete ilişkin "bayram havası yaşatacak" diyen bakan Bilgin, bugün açıklanması beklenen rakamların vatandaşı mutlu edeceğini de savundu. Peki, 2022 yılı AGİ ücret tablosu |2022 yılı asgari geçim indirimi ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...

2022 YILI AGİ ÜCRET TABLOSU | 2022 YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ NE KADAR, KAÇ TL?

Asgari ücret için yapılacak olan toplantı henüz gerçekleştirilmedi. Bu sebeple AGİ tablosu açıklanmadı. Konuya dair detaylar, resmi açıklamaların ardından haberimize eklenecektir...

Asgari ücretin üzerinde maaşı olanlara da yükseliş nispetinde zam yapılacak, 20 milyona yakın çalışanın asgari geçim indirimi artırılacak, işsizlik maaşlarında asgari ücret artış oranı kadar yükseliş olacak, sosyal ödemelerde gelir kriteri değişecek, yararlanan sayısı artacak, kıdem ve ihbar tazminatı yükselecek.

AGİ tablosu henüz açıklanmadı. 2022 yılı asgari geçim indirimine ilişkin detaylar, 4'üncü kez bir araya gelecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, asgari ücreti açıklamasının ardından belli olacak.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Kulislerdeki son rakamın 4070 ila 4090 lira arasında olacağı belirtiliyor. Net rakamların bugün akşam saatlerine doğru açıklanması bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının bütçe görüşmelerinde asgari ücret hakkında," Yaklaşık 6 milyon civarında asgari ücretli işçimiz var. İşçilere, işverenlere, bir de profesyonel yöneticilere sorduk. İşçilerimizin büyük bir çoğunluğu yüzde 37'si 3 bin 750 ile 4 bin TL arasında beklentileri olduğunu söylediler, daha küçük yüzde 9'luk bir oran 4 binin üzerinde rakamlar telaffuz ettiler. Sizlerin beklentisi nedir bilmiyorum ama toplumun işçilerimizin beklentilerini karşılayan ciddi bir asgari ücret artışını gerçekleştireceğiz. Bu, Türkiye için çalışanlarımız için özellikle düşük gelirli asgari ücretli çalışanlarımız için bir bayram havası yaratacaktır" ifadelerini kullanarak beklentiyi yükseltmişti.

Asgari ücretin ne kadar olacağı merak konusu olurken Ankara kulislerine yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugüne kaleme aldığı köşe yazısında," Asgari ücretin bugün açıklanması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 'Toplumun beklentilerini karşılayan ciddi bir asgari ücret artışı yapacağız' dedi. Ankara’da bazı rakamlar konuşuluyor. Benim kulağıma 4 bin 70 TL gibi bir şey geldi. Dilerim daha çok olur ama ben duyduğumu söyleyeyim." ifadelerini kullandı.