2022 yılı vergi ve harç zamları belli oldu! Yüzde 36,2 oranında artacak!

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğde Vergi Usul Kanunu'nda yeniden değerleme oranının, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 36,2 artacağı ifade edildi. Bahsedilen oran, 2021 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacak.

CUMHURBAŞKANI DEĞİŞTİREBİLİR

Cumhurbaşkanı'nın bu oranda değişiklik yapabilme hakkı bulunuyor. Herhangi bir değişiklik yapılmaması durumunda ise 2022 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi, ehliyet-pasaport harçları ve trafik cezaları bu oranda artış gösterecek. Önümüzdeki yıl uygulanacak olan vergi, harç ve ceza tutarları, yıl sonunda Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte son halini alacak.

2022 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ

Karada bahsedilen 36,20'lik yeniden değerleme oranının onaylanması durumunda, 1-3 yaş aralığında olan otomobillerin 2022 yılındaki motorlu taşıtlar vergisi, motor silindir hacmi 1300 cc ve aşağısında olanlar için bin 51 liradan bin 431 liraya yükselecek.

Aynı yaşta olan ancak motor silindir hacmi 1301-1600 cc arasında olan otomobiller için MTV, bin 830 liradan 2 bin 492 liraya, 1601-1800 cc arasında olanlar için 3 bin 234 liradan 4 bin 400 liraya, 1801-2000 cc arasında olanlar için 5 bin 95 liradan 6 bin 939 liraya ve 2001-2500 cc arasında olanlar için ise 7 bin 640 liradan 10 bin 405 liraya çıkacak.

2022 PASAPORT ÜCRETLERİ

Pasaport harçları önümüzdeki yıldan itibaren şu şekilde uygulanacak:

- Süresi 6 ay olanlar için 339 lira

- 1 yıl olanlar için 452 lira,

- 2 yıl olanlar için 738 lira,

- 3 yıl olanlar için 1048 lira

- 3 yıldan fazla süreli olanlar için 1477 lira.

EHLİYET HARCI

Bu yıl 820 lira olan B sınıfı ehliyet harcı 2022 yılında bin 116 liraya çıkacak.

A sınıfı ehliyet harçları ise 272 liradan 320 liraya çıktı.

2022 TRAFİK CEZALARI

Yeniden değerleme oranı eğer yüzde 36,2 olarak belirlenirse trafik cezaları 2022 yılında şöyle olacak:

- Ruhsat bulundurmayanlar (166 TL)

- Plakayı farklı yere takanlar (166 TL)

- Emniyet kemeri takmayanlar (196 TL)

- Park ve duraklama yasaklarına uymayanlar (196 TL)

- Kavşaklarda geçiş hakkına uymayanlar (196 TL)

- Kask takmayanlar (196 TL)

- Kurala uymayan yayalar (196 TL)

- Rahatsız edecek düzeyde yüksek sesle müzik dinleyenler (196 TL)

- Engelli parkını zapt etme (392 TL)

- Seyir halinde cep telefonu kullananlar (427 TL)

- Kırmızı ışıkta geçmek (427 TL)

- Hız limitini yüzde 30 aşanlar (427 TL)

- Muayene yaptırmayanlar (427 TL)

- Korsan taksi tercih eden yolcular (607 TL)

- Geçersiz ehliyetle araç kullananlar (739 TL)

- Plakanın şekliyle oynayanlar (760 TL)

- Tehlikeli maddeyi izinsiz taşıyanlar (826 TL)

- Yayaya öncelik vermeyenler (860 TL)

- Kış lastiği kuralına uymayanlar (1137 TL)

- Alkollü araç kullananlar (1823 TL)

- Aracına çakar takanlar (1823 TL)

- Hız limitini yüzde 50 aşanlar (1823 TL)

- Korsan yolcu taşıyanlar (1823 / 9 bin 125 TL)

- İkinci kez alkollü yakalananlar (3 bin 91 TL)

- Tescilli aracı plakasız kullananlar (3 bin 91 TL)

- Ehliyetsiz araç kullananlar (3 bin 674 TL)

- Aracıyla keyfi spin atan, drift yapanlar (9 bin 125 TL)

- Uyuşturucu alarak araç kullananlar (9 bin 410 TL)

- Araç yükleme kurallarına uymayanlar (408 TL / 502 TL)

MAHKEME BAŞVURU HARÇLARI

2022 yılı mahkemeye başvurma harçları 37 liradan, icraya başvurma harçları 80 liradan başlayacak.

İflasın açılması veya konkordato isteğiyle masaya katılma harcı ise 133 lira olacak.