2022 YKS sınavı maskeli mi olacak? Sınavda maske takma zorunluluğu, şartı var mı? Sınav esnasında çıkarılabilir mi?Dökülen saçlar yerine gelecek! Saç sağlığını besleyecek 11 besin!Yenikapı-Hacıosman metrosundaki teknik arıza isyan ettirdi! Vatandaşlar çileden çıktıParasını değerlendirmek isteyenlere özel haber! Bu tavsiyelere uyan paraya para demeyecek! Birbirinden değerli yatırım araçlarını sizler için derledik...BİM'de daha önce görülmemiş fiyatlar! Derin Dondurucu, Fakir Robot Blender Set, Katlanabilir Elektrikli Bisiklette dev indirim!Yengesini kurşuna dizdi, yeğeni tarafından bıçaklandı! Dehşet anları kameralara yansıdıSon dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışı konuştu! "Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın"Diyanet yaz kuran kursu ne zaman başlayacak 2022? Kurs ne kadar sürecek? İşte kuran kursu kayıt tarihleri...Armindo Bruma kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi mevkide, hangi takımda oynuyor? İşte Bruma'nın biyografisiGeceleri rahat uyumak, stresten ve kaygıdan arınmak isteyenlere... Papatya çayı her gün 1 fincan tüketilmeli!
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. 2022 YKS sınavı maskeli mi olacak? Sınavda maske takma zorunluluğu, şartı var mı? Sınav esnasında çıkarılabilir mi?

2022 YKS sınavı maskeli mi olacak? Sınavda maske takma zorunluluğu, şartı var mı? Sınav esnasında çıkarılabilir mi?

2022 YKS sınavı maskeli mi olacak? Sınavda maske takma zorunluluğu, şartı var mı? Sınav esnasında çıkarılabilir mi? soruları öğrenciler tarafından araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

2022 YKS sınavı maskeli mi olacak? Sınavda maske takma zorunluluğu, şartı var mı? Sınav esnasında çıkarılabilir mi?

2022 YKS sınavı maskeli mi olacak? Sınavda maske takma zorunluluğu, şartı var mı? Sınav esnasında çıkarılabilir mi? Son dönemde oldukça düşen vaka sayıları ile birlikte kademeli olarak maskelerin kullanım yerlerinde değişikliğe gidilmişti. Hayatımızın merkezine yerleşen maskeler, dışarıda ve mekanlarda serbest bırakılırken, toplu taşımalarda, resmi devlet kurumlarında ve hastanelerde hala zorunlu tutuluyor. Peki sınavlara ilişkin resmi açıklamalar neler? İşte tüm ayrıntılar... 

2022 YKS sınavı maskeli mi olacak? Sınavda maske takma zorunluluğu, şartı var mı? Sınav esnasında çıkarılabilir mi?

2022 YKS SINAVI MASKELİ Mİ OLACAK? SINAVDA MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU, ŞARTI VAR MI?

Son Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açık havada maske zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu. Fakat Bakan Koca, kapalı ortamda havalandırmanın yeterli olması ve mesafeye uyulması şartıyla maske takılmayabileceğini belirtti.

ÖSYM sınavlarında adaylar sınav salonlarına girip sıralarına oturduktan sonra sınav süresince maske takmayacak.

2022 YKS sınavı maskeli mi olacak? Sınavda maske takma zorunluluğu, şartı var mı? Sınav esnasında çıkarılabilir mi?

SINAV ESNASINDA ÇIKARILABİLİR Mİ? 

Sınav görevlileri ise maskelerini çıkartmayacak. Dileyen adaylar kendi maskeleri ve dezenfektanlarıyla sınava girebilecek.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün ise yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Pandemi döneminden bugüne kadar yapılan sınavlarda, adaylara ve görevlilere 24 milyon 354 bin 152 maske, 24 milyon 388 bin 806 dezenfektan mendil, 6 milyon 324 bin 156 eldiven, 119 bin 177 litrelik el dezenfektanı, 111 bin 116 yüz koruyucu siperlik ve 95 bin 937 tek kullanımlık koruyucu önlük verildi.

Sağlık Bakanlığının almış olduğu kararla HES Kodu uygulaması kaldırılınca biz de Bakanlığımızın kararı doğrultusunda, sınav başvurularında zorunlu tuttuğumuz HES Kodu uygulamasını kaldırdık. Bundan sonraki sınavlarımızda maske ve dezenfektan dağıtımı yapılmayacak, sınav binası girişlerinde adaylara sadece dezenfektanlı mendil verilecek."

2022 YKS sınavı maskeli mi olacak? Sınavda maske takma zorunluluğu, şartı var mı? Sınav esnasında çıkarılabilir mi?​​​​​​​

YKS SINAVINA MASKE İLE Mİ GİRİLECEK?

Aygün açıklamasında; "Sınav görevlilerimiz ve adaylarımız, isterlerse kendi maskeleriyle sınava gelebilecekler. Sınav günü Kovid-19 durumu olan adaylarımız olursa Sağlık Bakanlığı e-Nabız üzerinden edinecekleri Kovid-19 pozitif durumunu bildirir laboratuvar sonuç raporunun bir dökümünü sınav günü, atandıkları sınav binası girişindeki görevlilere teslim ettikleri takdirde sınav binasında sadece Kovid-19 pozitif durumu olan adaylar için hazırlanan yedek sınav salonlarında sınava alınacaklardır" dedi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT