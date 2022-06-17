2022 YKS sınavı maskeli mi olacak? Sınavda maske takma zorunluluğu, şartı var mı? Sınav esnasında çıkarılabilir mi? Son dönemde oldukça düşen vaka sayıları ile birlikte kademeli olarak maskelerin kullanım yerlerinde değişikliğe gidilmişti. Hayatımızın merkezine yerleşen maskeler, dışarıda ve mekanlarda serbest bırakılırken, toplu taşımalarda, resmi devlet kurumlarında ve hastanelerde hala zorunlu tutuluyor. Peki sınavlara ilişkin resmi açıklamalar neler? İşte tüm ayrıntılar...

2022 YKS SINAVI MASKELİ Mİ OLACAK? SINAVDA MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU, ŞARTI VAR MI?

Son Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açık havada maske zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu. Fakat Bakan Koca, kapalı ortamda havalandırmanın yeterli olması ve mesafeye uyulması şartıyla maske takılmayabileceğini belirtti.

ÖSYM sınavlarında adaylar sınav salonlarına girip sıralarına oturduktan sonra sınav süresince maske takmayacak.

SINAV ESNASINDA ÇIKARILABİLİR Mİ?

Sınav görevlileri ise maskelerini çıkartmayacak. Dileyen adaylar kendi maskeleri ve dezenfektanlarıyla sınava girebilecek.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün ise yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Pandemi döneminden bugüne kadar yapılan sınavlarda, adaylara ve görevlilere 24 milyon 354 bin 152 maske, 24 milyon 388 bin 806 dezenfektan mendil, 6 milyon 324 bin 156 eldiven, 119 bin 177 litrelik el dezenfektanı, 111 bin 116 yüz koruyucu siperlik ve 95 bin 937 tek kullanımlık koruyucu önlük verildi.

Sağlık Bakanlığının almış olduğu kararla HES Kodu uygulaması kaldırılınca biz de Bakanlığımızın kararı doğrultusunda, sınav başvurularında zorunlu tuttuğumuz HES Kodu uygulamasını kaldırdık. Bundan sonraki sınavlarımızda maske ve dezenfektan dağıtımı yapılmayacak, sınav binası girişlerinde adaylara sadece dezenfektanlı mendil verilecek."

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YKS SINAVINA MASKE İLE Mİ GİRİLECEK?

Aygün açıklamasında; "Sınav görevlilerimiz ve adaylarımız, isterlerse kendi maskeleriyle sınava gelebilecekler. Sınav günü Kovid-19 durumu olan adaylarımız olursa Sağlık Bakanlığı e-Nabız üzerinden edinecekleri Kovid-19 pozitif durumunu bildirir laboratuvar sonuç raporunun bir dökümünü sınav günü, atandıkları sınav binası girişindeki görevlilere teslim ettikleri takdirde sınav binasında sadece Kovid-19 pozitif durumu olan adaylar için hazırlanan yedek sınav salonlarında sınava alınacaklardır" dedi.