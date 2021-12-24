2022 Zonguldak Bülent Ecevit Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Taban, Tavan Puan (Lisans) | 110310392
110310392 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Zonguldak ilimizde yer alan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Zonguldak ilinde bulunan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 110310392 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi , Devlet , İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü , Ereğli Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Zonguldak ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 50 kişidir. 2021 yılında İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümüne 50 kişi yerleşmiştir.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 341,90291
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 375,4489
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 101546
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 110310392
ÜNİVERSİTE: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
FAKÜLTE: Ereğli Eğitim Fakültesi
ŞEHİR: Zonguldak
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 341,90291
Tavan Puan: 375,4489
Başarı Sıralaması: 101546
Kontenjan 2021 – 2022 : 50
Yerleşen 2021 – 2022: 50
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 399,92735
Tavan Puan: 432,39026
Başarı Sıralaması: 99775
Kontenjan 2020: 50+2
Yerleşen 2020: 52
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 341,4446
Tavan Puan: 370,01354
Başarı Sıralaması : 121567
Kontenjan 2019 : 50+2
Yerleşen 2019 : 52
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 316,1189
Tavan Puan: 374,56083
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 132000
Kontenjan 2018 : 50+2
Yerleşen 2018 : 52
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.