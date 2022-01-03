2022 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 110310144

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Zonguldak ilinde bulunan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 110310144 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi , Devlet , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Zonguldak ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 170 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 170 kişi yerleşmiştir.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 435,28318

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 456,29909

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 18998

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110310144

ÜNİVERSİTE: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: Zonguldak

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 435,28318

Tavan Puan: 456,29909

Başarı Sıralaması: 18998

Kontenjan 2021 – 2022 : 170

Yerleşen 2021 – 2022: 170

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 497,1167

Tavan Puan: 509,58926

Başarı Sıralaması: 17553

Kontenjan 2020: 160+4

Yerleşen 2020: 164

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 475,11529

Tavan Puan: 494,31064

Başarı Sıralaması : 16547

Kontenjan 2019 : 160+4

Yerleşen 2019 : 164

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 467,82958

Tavan Puan: 491,45842

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 16400

Kontenjan 2018 : 160+4

Yerleşen 2018 : 164

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.