2022 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 110310144
110310144 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Zonguldak ilimizde yer alan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Zonguldak ilinde bulunan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 110310144 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi , Devlet , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Zonguldak ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 170 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 170 kişi yerleşmiştir.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 435,28318
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 456,29909
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 18998
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 110310144
ÜNİVERSİTE: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
FAKÜLTE: Tıp Fakültesi
ŞEHİR: Zonguldak
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 435,28318
Tavan Puan: 456,29909
Başarı Sıralaması: 18998
Kontenjan 2021 – 2022 : 170
Yerleşen 2021 – 2022: 170
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 497,1167
Tavan Puan: 509,58926
Başarı Sıralaması: 17553
Kontenjan 2020: 160+4
Yerleşen 2020: 164
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 475,11529
Tavan Puan: 494,31064
Başarı Sıralaması : 16547
Kontenjan 2019 : 160+4
Yerleşen 2019 : 164
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 467,82958
Tavan Puan: 491,45842
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 16400
Kontenjan 2018 : 160+4
Yerleşen 2018 : 164
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.