2023 asgari ücrette geri sayım başladı! İşte kulislerde konuşulan o rakam...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde milletvekilleriyle AK Parti Genel Merkezi'nde toplantı yaptı. Milletvekilleri toplantıda vatandaşların ücretlerde refah payı verilmesini, emekli maaşı ve emeklilerin bayram ikramiyelerinin yükseltilmesi için beklentileri olduğunu ifade etti.

Bunun üzerine söz alan Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşların enflasyona ezdirilmeyeceklerini belirterek bu yönde çalışma yaptıklarını anımsattı.

BAKAN BİLGİN: ENFLASYONUN ÜZERİNDE ARTIŞ VERİLMESİ İÇİN HAZIRLIK YAPIYORUZ

Toplantıda yer alan isimlerden olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise, "Dar gelirlilere enflasyonun üzerinde bir artış verilmesi için hazırlık yapıyoruz. Önümüzdeki dönemde refah payının kaç puan olacağı netleşmiş olacak" ifadelerini kullandı.

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Kulislerde dile getirilenlere rakamlara göre emekli ve memur maaşlarına yılbaşında refah payı verilecek. Söz konusu pay oranında yüzde 5 ile 10 arasında bir rakam olacağı konuşuluyor.

EMEKLİ AYLIKLARI NE KADAR OLACAK?

2022 Temmuz ayında yapılan zamla 3 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşının yükseltilmesi için çalışma başlatıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının en düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyinde olmasına karşı çıktığı bildirildi.

Buna gerekçe olarak, "Ücret dengesizliği olur. Kısa süreler prim yatırıp emekli olan ile uzun yıllar yatıran arasında fark kalmaz. Örneğin bin 500 gün prim yatıran kişi 10 bin gün prim yatıran ile aynı parayı olacak. Bu da adil değil" dendiği öne sürüldü.

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Emekli maaşlarının asgari ücret düzeyine çıkarılması yerine 3 bin 500 lira olan aylıkların yukarı çekilmesi yönünde alternatif bir çalışma yürütüldüğü kaydedildi.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Milyonlarca çalışanın tutarını merak ettiği asgari ücretin ne kadar olacağı da merak konusu. Bu konuda vatandaşların rahat edeceği bir rakamın ortaya çıkması için hesaplar yapılıyor.

Kulislerde konuşulanlara göre asgari ücretin 7 bin 500 - 8 bin lira aralığında olacağı belirtiliyor. Öte yandan mevcut asgari ücret 5 bin 500 TL olarak uygulanıyor.