2023 asgari ücrette geri sayım başladı! İşte kulislerde konuşulan o rakam...

Milyonlarca emekli ve çalışanı yüzde 85'i aşan enflasyona karşı ezdirmemeyi amaçlayan hükümet çalışmalarını hızlandırdı. Emekli maaşı ve asgari ücretin artırılması için çalışmalar yapılırken asgari ücrette konuşulan rakam ortaya çıktı.

Melahat Ersoy
Editör
YAYINLAMA
Google News
2023 asgari ücrette geri sayım başladı! İşte kulislerde konuşulan o rakam...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde milletvekilleriyle AK Parti Genel Merkezi'nde toplantı yaptı. Milletvekilleri toplantıda vatandaşların ücretlerde refah payı verilmesini, emekli maaşı ve emeklilerin bayram ikramiyelerinin yükseltilmesi için beklentileri olduğunu ifade etti.

2023 asgari ücrette geri sayım başladı! İşte kulislerde konuşulan o rakam...

Bunun üzerine söz alan Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşların enflasyona ezdirilmeyeceklerini belirterek bu yönde çalışma yaptıklarını anımsattı.

BAKAN BİLGİN: ENFLASYONUN ÜZERİNDE ARTIŞ VERİLMESİ İÇİN HAZIRLIK YAPIYORUZ

Toplantıda yer alan isimlerden olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise, "Dar gelirlilere enflasyonun üzerinde bir artış verilmesi için hazırlık yapıyoruz. Önümüzdeki dönemde refah payının kaç puan olacağı netleşmiş olacak" ifadelerini kullandı.

Kulislerde dile getirilenlere rakamlara göre emekli ve memur maaşlarına yılbaşında refah payı verilecek. Söz konusu pay oranında yüzde 5 ile 10 arasında bir rakam olacağı konuşuluyor.

2023 asgari ücrette geri sayım başladı! İşte kulislerde konuşulan o rakam...

EMEKLİ AYLIKLARI NE KADAR OLACAK?

2022 Temmuz ayında yapılan zamla 3 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşının yükseltilmesi için çalışma başlatıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının en düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyinde olmasına karşı çıktığı bildirildi.

Buna gerekçe olarak, "Ücret dengesizliği olur. Kısa süreler prim yatırıp emekli olan ile uzun yıllar yatıran arasında fark kalmaz. Örneğin bin 500 gün prim yatıran kişi 10 bin gün prim yatıran ile aynı parayı olacak. Bu da adil değil" dendiği öne sürüldü.

Emekli maaşlarının asgari ücret düzeyine çıkarılması yerine 3 bin 500 lira olan aylıkların yukarı çekilmesi yönünde alternatif bir çalışma yürütüldüğü kaydedildi.

2023 asgari ücrette geri sayım başladı! İşte kulislerde konuşulan o rakam...

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Milyonlarca çalışanın tutarını merak ettiği asgari ücretin ne kadar olacağı da merak konusu. Bu konuda vatandaşların rahat edeceği bir rakamın ortaya çıkması için hesaplar yapılıyor.

Kulislerde konuşulanlara göre asgari ücretin 7 bin 500 - 8 bin lira aralığında olacağı belirtiliyor. Öte yandan mevcut asgari ücret 5 bin 500 TL olarak uygulanıyor.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Döviz kurlarından düşüş atağı! Dolar güne nasıl başladı? İşte serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları
Döviz kurlarından düşüş atağı! Dolar güne nasıl başladı? İşte serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları
Altın yükselmeye devam ediyor! Gram altın haftanın son gününe nasıl başladı? İşte güncel altın fiyatları
Altın yükselmeye devam ediyor! Gram altın haftanın son gününe nasıl başladı? İşte güncel altın fiyatları
4 Kasım 2022 En Çok Artan ve Düşen Hisseler
4 Kasım 2022 En Çok Artan ve Düşen Hisseler
İslam Memiş altın yatırımcısına müjdeyi verdi! "O seviyenin üzerine çıkacak!"
İslam Memiş altın yatırımcısına müjdeyi verdi! "O seviyenin üzerine çıkacak!"
Son Haberler
Irak'ta yakıt tankeri patladı: Çok sayıda yaralı var
Irak'ta yakıt tankeri patladı: Çok sayıda yaralı var
2023 asgari ücrette geri sayım başladı! İşte kulislerde konuşulan o rakam...
2023 asgari ücrette geri sayım başladı! İşte kulislerde konuşulan o rakam...
44. İstanbul Maratonu sona erdi! Kazanan belli oldu
44. İstanbul Maratonu sona erdi! Kazanan belli oldu
Amasya'da dehşet veren kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var
Amasya'da dehşet veren kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var
Bitcoin gaza bastı! Kritik eşi aştı, yükseldikçe yükseliyor: Kripto para yatırımcısının yüzü güldü
Bitcoin gaza bastı! Kritik eşi aştı, yükseldikçe yükseliyor: Kripto para yatırımcısının yüzü güldü
Dolar güven kaybetmeye başladı! Döviz kurları altınla yer değiştirdi, düşüşe geçti! İşte serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları
Dolar güven kaybetmeye başladı! Döviz kurları altınla yer değiştirdi, düşüşe geçti! İşte serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları
Çok Okunanlar
Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu! Şehitlerimiz var!
Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu! Şehitlerimiz var!
Amasya'da dehşet veren kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var
Amasya'da dehşet veren kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var
Zonguldak'tan kötü haber! Maden ocağında patlama: Yaralılar var
Zonguldak'tan kötü haber! Maden ocağında patlama: Yaralılar var
44. İstanbul Maratonu sona erdi! Kazanan belli oldu
44. İstanbul Maratonu sona erdi! Kazanan belli oldu
Altın bin lirayı aştı! Yatırımcılar köşeyi döndü! İşte güncel altın fiyatları
Altın bin lirayı aştı! Yatırımcılar köşeyi döndü! İşte güncel altın fiyatları
İslam Memiş'ten dikkat çeken sözler! Gram altının yükseleceği değeri verdi, yatırımcıya seslendi: "Bir fırsat olarak değerlendiriyoruz"
İslam Memiş'ten dikkat çeken sözler! Gram altının yükseleceği değeri verdi, yatırımcıya seslendi: "Bir fırsat olarak değerlendiriyoruz"
Yorumlananlar
MHP lideri Bahçeli, grup toplantısında esti, gürledi! Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu
MHP lideri Bahçeli, grup toplantısında esti, gürledi! Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu
Bugün kimin maçı var 5 Kasım 2022 Cumartesi ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 5 Kasım 2022 Cumartesi ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Şehit İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi?
Şehit İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi?
Son dakika | MSB acı haberi duyurdu: İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan şehit oldu
Son dakika | MSB acı haberi duyurdu: İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan şehit oldu