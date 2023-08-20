2023 KYK başvuruları ne zaman başlıyor, KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman, nereye yapılacak? İşte detaylar

YKS tercih sonuçları açıklandı. Heyecanla tercih sonuçlarını öğrenen öğrenciler eğitim alacakları şehirlerin farklı olması nedeniyle 'KYK yurt başvuruları ne zaman, KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman başlayacak' sorusuna yanıt aramaya başladı.

BAKAN OSMAN AŞKIN BAK'TAN KYK AÇIKLAMASI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, X hesabı üzerinden 2023- YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanması hakkında, "Sevgili gençler, YKS2023 yerleştirme sonuçlarınız hayırlı olsun. Türkiye'nin dört bir yanındaki GSB yurtlarımız, gençlik merkezlerimiz, genç ofislerimiz ve spor tesislerimizle yanınızdayız" diye konuştu.

2023 KYK YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN?

KYK yurt başvurusu ne zaman sorusu gündemin en çok merak edilenleri arasında başı çekiyor. Geçtiğimiz yıl 2022-2023 eğitim dönemi için KYK yurt başvuruları 24 Ağustos 2022 tarihinde başlamıştı.

2023 KYK YURT BAŞVURUSU TARİHİ NE ZAMAN?

2023 yılı içinde KYK başvuruları YKS ilk yerleştirme işleminin sonuçlarının ilan edilmesinin ardından yine Ağustos ayının son haftası başlayacak. Bu kapsamda milyonların gözü kulağı Bakanlıktan yapılacak açıklamalarda olacak.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU TARİHİ NE OLDU?

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği KYK burs ve kredi başvuruları geçtiğimiz eğitim döneminde 15-17 Kasım 2022 tarihleri arasında alınmıştı.

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Bu yılki başvuruların da ÖSYM'in yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ekim ayı sonunda veya Kasım ayı başında yapılması bekleniyor.

2023 YKS sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinde açıklandı

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