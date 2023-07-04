2023 LGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır? 2023 LGS tercihleri ne zaman bitiyor? LGS adrese dayalı yerleştirme nasıl yapılır, şartları neler?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercihleri başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından bugün erişime açılan LGS tercih ekranıyla birlikte binlerce öğrenci, sınavdan aldıkları puanlara göre lise tercihi yapmaya başladı. 2023 LGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır? 2023 LGS tercihleri ne zaman bitiyor? LGS adrese dayalı yerleştirme nasıl yapılır, gibi soruların cevaplarını sizler için derledik.

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2023 LGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır? 2023 LGS tercihleri ne zaman bitiyor? LGS adrese dayalı yerleştirme nasıl yapılır, şartları neler?

2023 LGS tercihleri dün itibarıyla başladı. MEB tarafından yapılan açıklama sonrasında dün başlayan LGS tercihleriyle birlikte binlerce öğrenci tercihlerini yapıyor. Bununla birlikte binlerce öğrenci ve veli 2023 LGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır? 2023 LGS tercihleri ne zaman? LGS adrese dayalı yerleştirme nasıl yapılır, şartları neler? sorularının cevaplarını arama motorlarında arıyor. Sizler için bu soruların cevaplarını hazırladık.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

2023 LGS tercihleri 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

2023 LGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır? 2023 LGS tercihleri ne zaman bitiyor? LGS adrese dayalı yerleştirme nasıl yapılır, şartları neler?

LGS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.

LGS yerleştirme sürecinde tercih listelerinin elektronik ortamda yapabilmesi için hazırlanan iki ayrı tercih robotu, birinci ve ikinci yerleştirmeye esas nakil sonuçlarına göre güncellenerek süreç bitene kadar erişime açık olacak.

2023 LGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır? 2023 LGS tercihleri ne zaman bitiyor? LGS adrese dayalı yerleştirme nasıl yapılır, şartları neler?

MEB ADRESE DAYALI LİSE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

MEB resmi internet adresi üzerinden il ve ilçe seçeneği sunarak kayıt sorgulama özelliğini kullandırabiliyor. Adrese dayalı lise sorgulama işlemi, E-Okul üzerinden kolayca yapılabiliyor. Öğrenci T.C. Kimlik No, Öğrenci Okul No, İl, İlçe, Kurum Turu, Kayıt Alanı seçilecek olan adrese dayalı lise sorgulama ekranında ikamet alanına yakın olan okullar görüntülenebilecek.

2023 LGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır? 2023 LGS tercihleri ne zaman bitiyor? LGS adrese dayalı yerleştirme nasıl yapılır, şartları neler?

LGS ADRESE DAYALI YERLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

Adrese dayalı yerleştirme, yerel yerleştirme olarak da adlandırılan bir yöntemdir. Bu yöntemde, okulların türü, kontenjanı ve bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık gibi kriterler dikkate alınarak yerleştirme yapılır.

Merkezi sınavı geçen ve merkezi sınav puanına sahip olan öğrenciler de dahil olmak üzere tüm öğrenciler, yerel yerleştirme yöntemiyle öğrenci alan okulları tercih etmek zorundadır. Eğer öğrenci, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulların ekranından tercih yapmazsa, merkezi sınavla öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar için tercih ekranı açılmayacaktır.

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara yerleştirme işlemi, il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince belirlenen kontenjanlara göre yapılacak. Yerleştirme işlemleri, okulun bağlı bulunduğu Genel Müdürlük ile il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin sorumluluğunda Bakanlıkça yürütülecek.

2023 LGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır? 2023 LGS tercihleri ne zaman bitiyor? LGS adrese dayalı yerleştirme nasıl yapılır, şartları neler?

LGS ADRESE DAYALI YERLEŞTİRME ŞARTLARI NEDİR?

Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlamış olan öğrenciler, tercih yapma hakkına sahip olmayacaktır.

Öğrenciler, merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme yöntemiyle öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç grupta tercih yapma imkanına sahiptir.

Merkezi sınava girmeyen öğrenciler ise yerel yerleştirme yöntemiyle öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere iki grupta tercih yapabilirler.

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