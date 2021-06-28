21 Haziran 2021 Pazartesi Show TV yayın akışı | Kahraman Babam yeni bölümüyle Show Tv'de Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan Show TV'de bugün ne olduğu merakla araştırılıyor. Güne Alev Alev ve Cam Tavanlar dizilerinin eski bölümlerini yayınlayarak başlayan kanal akşam ilk iki bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başaran dizi Kahraman Babam ekrana geliyor. İşte 28 Haziran 2021 Pazartesi Show TV yayın akışı...

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Bugün Show TV ekranlarında hangi dizi ve programların yayınlanacağı merakla araştırılıyor. 13:00'da Sevcan’la Lezzet Yolunda programı ekranda olurken hemen ardından Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme yayınlanıyor. Akşam ise ilgiyle izlenen dizi Kahraman Babam Show TV ekranlarında oluyor. İşte 28 Haziran 2021 Pazartesi Show TV yayın akışı... 28 HAZİRAN 2021 SHOW TV YAYIN AKIŞI 06:00 Alev Alev 10:15 Cam Tavanlar 13:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda 15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 18.45 SHOW Ana Haber 20:00 Kahraman Babam 23:15 Amansız Takip