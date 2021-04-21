21 Nisan 2021 Çarşamba TRT1 Yayın Akışı |Benim Adım Melek yeni bölümüyle TRT 1'de

21 Nisan 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı nedir? Bugün TRT 1 ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında "Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi" adlı nostaljik dizi yer alırken, hemen ardından "Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar" yayınlanacak. Akşam kuşağında ise "Benim Adım Melek" yepyeni bölümüyle ekranlarda yerini alacak. TRT 1 ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 21 Nisan 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı...

TRT1 21 NİSAN 2021 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI

08:20 Kuşlarla Yolculuk

09:05 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

10:15 Türkan Hanım'ın Konağı

12:00 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:00 Acemi Anneler

16:15 Mavera

18:00 Ana Haber

18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel

20:30 Benim Adım Melek

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜM ÖZETİ

Zeynel yeni kavuştuğu kardeşini, Kerem de duygularını söyleyemediği İkra’sını kaybetmiştir. Bu cinayete tanık olan Mithat ise aldığı darbeler sonucu çok kan kaybetmiş hastanede, hayat mücadelesi vermektedir. Herkes bir yandan yaşanan acıyla kahrolurken diğer yandan onlara bunu yaşatanın kim olduğunu bulmaya çalışır. Öfkesine yenilen Alpay daha yaptığını idrak edememişken Kenan tarafından olay yerinden kaçırılır. Alpay işlediği cinayetten pişman, aklını yitirecek haldeyken Kenan ona yardım edeceğini söyleyerek herkesten saklar.

Acaba Kenan’ın gerçek niyeti kardeşim dediği Alpay’a yardım etmek midir yoksa arkasından çevirdiği işlerin hesabını sormak mıdır? Melek ve Halil, hastane ve karakol arası mekik dokurken bir yandan da suçlunun yakalanması için uğraşır. Funda ise her şeyden habersiz Alpay’ın yolunu gözler. Alpay’a ulaşamadıkça Kenan’ı sıkıştırır. Bütün bunlar yetmez gibi, Şirhan konağında da başka bir deprem olur. Ömer’in öfkeyle verdiği karar ayağına dolanırken Şirhanlar bu defa Defne’nin yanında durur. Kerem içini yakan acıyla nasıl baş edeceğini bilemezken, İkra’nın katilinin babası olduğunu duyar. Kenan Alpay’ı ele verecek mi? Babasının katil olduğunu öğrenen Kerem’i kim durduracak?

(KAYNAK: TRT 1)