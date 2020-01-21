21 Ocak bugün hangi diziler var? |21 Ocak Salı yayın akışı

21 Ocak Salı bugün hangi diziler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Çukur,Hekimoğlu Bir zamanlar Çukurova,Sefirin Kızı Kuruluş Osman.. gibi dizlerin yeni bölümlerinde neler yaşanacak? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 21 Ocak Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

21 OCAK BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 14 Ocak Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

21 Ocak Salı ATV Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

13:00 Atv Gün Ortası

14:00 BENİ BIRAKMA

16.20 ESRA EROL'DA

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

19:45 Kupaya Doğru

20:30 Fenerbahçe- Hes Kablo Kayserispor

22.45 Hercai

21 Ocak Salı KANAL D Yayın Akışı

07.30 BALÇİÇEK İLE DR. CANKURTARAN

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Müge ve Gülşen'le 2.sayfa

13.00 Gelinim Mutfakta

16.00 ARKA SOKAKLAR

18:45 Kanal D ANA HABER

20:00 HEKİMOĞLU/YENİ BÖLÜM

00:15 ZALİM İSTANBUL

03:15 GELİNİM MUTFAKTA



21 Ocak Salı STAR TV Yayın Akışı

07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN

09.30 Sevdim Seni Bir Kere

10.45 ÇOCUK

13:30 Gerçeğin Peşinde

16.30 EN GÜZEL BÖLÜM

16.45 Sevdim Seni Bir Kere

18:45 STAR HABER

20:00 ÇOCUK

00:15 SEFİRİN KIZI

21 Ocak Salı SHOW TV Yayın Akışı

06:00 KUAFÖRÜM SENSİN

08:00 Kendine İyi Bak

09.30 ZAHİDE YETİŞ'LE

12:45 Kuaförüm sensin

16:00 YENİ GELİN

18:45 Show TV Ana Haber

20:00 RAMO ( YENİ DİZİ)

22. 30 RAMO

01.00 ZEMHERİ

21 Ocak Salı FOX TV Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN

12.15 KURŞUN

14:00 TEMİZLİK BENİM İŞİM

16.00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA

19:00 FATİH PORTAKAL İle Fox Ana Haber

20.00 KADIN

00.15 YASAK ELMA

02.45 TEMİZLİK BENİM İŞİM

21 Ocak Salı TV8 Yayın Akışı

07:00 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:00 8'de Bugün / Canlı

09:30 Gel Konuşalım / Canlı

13:15 Bugün Düğünümüz Var

14:30 Seda Sayan ile Yemekteyiz

16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz / Yeni Bölüm

19:15 Oynat Bakalım / Yeni Bölüm

20:00 Müslüm

23:15 Doğduğun Ev Kaderindir

01:15 Doya Doya Moda

21 Ocak Salı TRT1 Yayın Akışı

06:05 Seksenler

07:10 İncir Ağacı

08:20 Şampiyon

11:30 1'de Bugün

11:45 İmparatoriçe Ki

13:00 Aileler Yarışıyor

15:00 1'de Bugün

15:10 İncir Ağacı

17:00 Seksenler

19:00 Ana Haber

20:00 Tutunamayanlar

23.40 3'Te 3 Tarih

01.40 Baba Candır