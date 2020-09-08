Bakan Selçuk'tan imam hatiplilere ilişkin sarf edilen o sözlere tepkiKürşat Zabun tutuklandı mı?Kürşat Zabun kimdir?Hangi sınıflar okula gidecek?Malatya Pütürge'de bir deprem daha!Yüz yüze eğitim nasıl olacak?MEB'den yüz yüze eğitim konusunda açıklamaSüper Loto çekiliş sonucu sorgulama 8 Eylül 2020 SalıBaşkan Palancıoğlu’ndan başsağlığı mesajıGüney Kore Kovid-19 antikor ilaçlarının seri üretimine başlıyor
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. 21. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali için jüri belli oldu

21. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali için jüri belli oldu

KARABÜK (AA) - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan, Karabük'ün tarihi evleriyle ünlü Safranbolu ilçesinde "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla gerçekleştirilecek "21. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali"nin belgesel ve fotoğraf yarışması jürisi belli oldu.Bu yıl "Kent...

21. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali için jüri belli oldu

KARABÜK (AA) - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan, Karabük'ün tarihi evleriyle ünlü Safranbolu ilçesinde "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla gerçekleştirilecek "21. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali"nin belgesel ve fotoğraf yarışması jürisi belli oldu.

Bu yıl "Kent hafızası" yan temasıyla 25-27 Eylül'de düzenlenecek festivalin Ertuğrul Karslıoğlu başkanlığındaki "belgesel yarışması profesyonel" kategori jürisinde Andreas Treske, Eyüp Boz, Hakan Aytekin ve Murat Tolga Şen yer alacak.

"Belgesel yarışması" ön jürisinde ise Akif Kaya, Eren Uğur, Esra Bayhan, Göksel Tuzun, Mehmet Köprü ve Nesli Özalp Tuncer olacak.

Bahriye Kabadayı Dal başkanlığındaki "belgesel yarışması amatör" kategori jürisinde Fırat Sayıcı ve Şenol Çöm, Müjgan Özkan Taner başkanlığındaki "belgesel yarışması serbest" kategori jürisinde Abdurrahman Öner ile Özcan Gürbüz yer alacak.

Kağan Olguntürk başkanlığındaki "belgesel film yapım destek yarışması" jürisinde Semra Güzel Korver ve Aytekin Aytekin bulunacak.

Festivalin Hakan Öge başkanlığındaki "fotoğraf yarışması" jürisinde ise Cemil Belder, Hüseyin Karataş, Serdar Darendeliler ve Yusuf Sevinçli değerlendirme yapacak.

Berna Akkaya
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT