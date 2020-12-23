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  3. 21 yaşındaki model, selfie çekmek için tırmandığı çitlerden düşerek feci şekilde can verdi!

21 yaşındaki model, selfie çekmek için tırmandığı çitlerden düşerek feci şekilde can verdi!

Arkadaşlarıyla birlikte tatil için Avustralya'ya giden manken ve makyaj sanatçısı 21 yaşındaki Madalny Davis, selfie çekinmek için tırmandığı çitlerden düşerek hayatını kaybetti.

21 yaşındaki model, selfie çekmek için tırmandığı çitlerden düşerek feci şekilde can verdi!

21 yaşındaki manken ve makyaj sanatçısı Madalny Davis feci bir şekilde can verdi. arkadaşlarıyla birlikte Avustralya'ya giden Davis selfie çekilmek için tırmandığı çitlerden düşerek yaşamını yitirdi.

21 yaşındaki model, selfie çekmek için tırmandığı çitlerden düşerek feci şekilde can verdi!

Nottinghamshire Live raporlarına göre, olayla ilgili soruşturma, Avustralya'nın yanı sıra düşüş nedeniyle birden çok yara aldığını tespit eden İngiltere'de de yapıldı.

KANINDA UYUŞTURUCU VE ALKOL TESPİT EDİLDİ

Yapılan araştırmada kanında yüksek miktarda uyuşturucu ve alkol rastlanan genç kadının düşmesinde bu durumu önemli bir katkısı olduğu belirtildi.

21 yaşındaki model, selfie çekmek için tırmandığı çitlerden düşerek feci şekilde can verdi!

GÜNDOĞUMUNU İZLEYECEKLERDİ

Soruşturmada sekiz kişilik bir grup güneşin doğuşunu izlemek için bu güzel noktaya gitmeye karar verdiklerini ve öncesinde bir partide alkol ve uyuşturucu tükettikleri öğrenildi.

21 yaşındaki model, selfie çekmek için tırmandığı çitlerden düşerek feci şekilde can verdi!

Pazartesi günkü duruşmada tanıklar, grubun siteye girmek için bir çitin üzerinden tırmandığını ve ardından uçurumun kenarından aşağı doğru yürümeye devam ettiğini söyledi.

Adli tıp doktoru yardımcısı Gordon Clow, aldığı maddelerin karar verme ve denge koordinasyonu gibi mekanizmalarını bozacağını belirtti.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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