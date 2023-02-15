212 saat sonra 77 yaşındaki Fatma Güngör enkazdan kurtarıldı!

6 Şubat günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden sonra etkilenen illerde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Adıyaman'da depremin 212'inci saatinde 77 yaşındaki Fatma Güngör sağ salim enkazdan kurtarıldı.

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212 saat sonra 77 yaşındaki Fatma Güngör enkazdan kurtarıldı!

Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinde yaşadığı en büyük felaket olan ve 1999 Gölcük depremi sonrası en büyük deprem 6 Şubat günü Kahramanmaraş'ta yaşandı. Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 10 ilden biri olan Adıyaman'da yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

212 saat sonra 77 yaşındaki Fatma Güngör enkazdan kurtarıldı!

212 SAAT SONRA KURTARILDI

Adıyaman'da arama kurtarma ekipleri çalışmalarına devam ederken, AFAD, Gölcük Tersanesi ve jandarma ekipleri, Ali Taş Mahallesi'ndeki 7 katlı Merve Apartmanı'nın enkazından depremden tam 212 saat sonra 77 yaşındaki Fatma Güngör'ü sağ salim kurtardı. Ekipler tarafından damar yolu açılmasının hemen ardından ambulansa kaldırılan Güngör, hastaneye sevk edildi. Enkazın başında bekleyen 77 yaşındaki Fatma Güngör'ün ailesi ekiplere sarılarak teşekkür etti.

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