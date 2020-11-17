21-22 Kasım'da sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Artan vakalar nedeniyle 81 il genelinde 65 yaş üstü için sokağa çıkma kısıtlaması geri getirilmişti. Bu kapsamda 65 yaş üstü vatandaşlarımız için 10.00-16.00 saatleri dışındaki saatler için sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Öte yandan bugün itibariyle de İBB'nin aldığı kararlar doğrultusunda İSMEK ,belediyeye ait spor salonları kültür merkezleri ve tiyatro salonlarının kapatıldı.

21 22 KASIM'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VARMI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstanbul başta olmak üzere ülkemizin genelinde daha ciddi seyrediyor. (Kovid-19) Hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı." şeklinde açıklamalarda bulundu.. Ancak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili bilgi paylaşımı yapmadı.

Ancak yasak ve ya kısıtlaması getirilmesi öngörülen konu başlıklarını Gazeteci Candaş Tolga Işık sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla açıkladı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAKLARI GERİ GELİR Mİ?

Işık, Koronavirüs Bilim Kurulu'nda varıldığı iddia edilen tavsiye kararlarını bildirdi. Işık'ın açıklamaları şöyle;

Yarın Bakanlar Kurulu’nun değerlendireceği önerilerle ilgili 2 detay var:

1)Restoranların tamamen paket servise geçmesi ya da HES koduyla sınırlı müşteri alması

2)Uzun sokağa çıkma yasakları öncesi/sonrası yığılmaya neden olduğu için bazı yerlerde sınırlı sokağa çıkma yasağı

Bilim Kurulu’nun bugünkü toplantıdaki tavsiyelerinin bazıları:

*Eğlence mekanları ve kıraathanelerin tamamen kapatılması

*Restoranların tamamen paket servise geçmesi

*Okulların tatilinin uzatılması

*Bazı şehirlerde kısmi sokağa çıkma yasağı

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "İstanbul başta olmak üzere ülkemizin genelinde daha ciddi seyrediyor. Hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı." ifadelerini kullandı.

Koca'nın yazılı açıklaması şöyle;

"Dünya 11 aydır yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele ediyor. Salgın, küresel ölçekte yayılmaya ve can almaya devam ediyor. Bugün itibariyle dünya genelinde 55 milyon vaka tespit edildi, 1 milyon 400 bine yakın can kaybı yaşandı.

Bu süreçte hiçbir ülkenin bu virüsten bağışık kalması mümkün olmadı. Ülkemizde Mart-Mayıs ayları arasında yaşanan ilk dalganın ardından vaka sayılarını kontrol altına almayı başardık. Ancak son aylarda, tüm dünyadakine benzer bir seyirle, vaka ve ölüm sayılarında önemli artışlara şahit oluyoruz. Bugün birçok ülke kapanma tedbirleri dahil toplumsal hareketleri kısıtlamalarına yeniden başvurmaya başladı.

Son dönemde sürekli dile getirdiğimiz üzere, tüm Türkiye’de genel bir artış eğilimi mevcut. Ancak İstanbul başta olmak üzere ülkemizin genelinde daha ciddi seyrediyor. Bir çok ilimizdeki artış, sağlık kuruluşlarımız üzerindeki baskının da artmasına sebep oluyor. Bilim Kurulunda artış hızının yüksek seyrettiği illerimizin üzerinde özel olarak durduk.

Hastane kapasitelerimize, sağlık çalışanlarımızın koşullarına, uyguladığımız tedavi protokollerine, dünyadaki yeni tedavi seçeneklerine, aşı ve ilaç çalışmalarına yönelik detaylı değerlendirmelerimizi yaptık.

Kış aylarının gelişi nedeniyle insanlar daha yoğun kapalı alanlarda bulunuyor. Vaka artışında birincil etkenin insan hareketliliği ve toplu mekanlarda bulunma olduğuna dikkat çekilerek alınması gereken kısıtlayıcı tedbirler tüm detaylarıyla masaya yatırıldı. Hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı.

Salgınla mücadelede yalnızca kamu kurumlarının çabası yeterli olmaz. Yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının, medyamızın, kanaat önderlerinin ve birer birer her vatandaşımızın sağduyusuna ve katkısına ihtiyacımız var. Unutmayalım, koronavirüs alacağımız tedbirlerden güçlü değildir."