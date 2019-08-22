22 Ağustos 2019 Resmi Gazete Kararları! Bugün Resmi Gazete'de neler var?
Her gün mükerrer yayımlanan Resmi Gazete'nin 22 Ağustos 2019 Tarihli ve 30866 Sayılı Resmî Gazete yayımlandı.
22 Ağustos 2019 Tarihli ve 30866 Sayılı Resmî Gazete yayımlandı. Bugünkü Günlük Gazete'de neler var? Hangi yönetmelik ve kararlar yayımlandı?
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
— İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 1473)
— İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 1474)
— İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 1475)
— Toprakkale-Bahçe, Nurdağ-Başpınar-Gaziantep-Mustafayavuz Demiryolu Projesinin Nurdağ-Başpınar Kesimi Kapsamında, Gaziantep ve Kahramanmaraş İlleri Sınırları İçerisine Bulunan Bazı Taşınmazlar ile Üzerlerindeki Muhdesatın Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1476)
DANIŞTAY ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI
— Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Atanan İbrahim ER’in, Kalan Süreyi Tamamlamak Üzere Danıştay Üyeliğine Seçilmesi Hakkında Karar (Karar: 2019/285)
ATAMA KARARLARI
— Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2019/284, 286, 287, 288, 289, 290)
YÖNETMELİKLER
— Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
— Hasan Kalyoncu Üniversitesi Kültürlerarası Diyalog ve Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
— Hasan Kalyoncu Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
YARGI BÖLÜMÜ
YARGITAY KARARI
— Yargıtay 11. Hukuk Dairesine Ait Karar
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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