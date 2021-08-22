22 Ağustos 2021 Pazar Star TV yayın akışı | Hükümet Kadın 2 Star TV'de
Star TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Güne Medcezir ile başlayan kanalda akşam Hükümet Kadın 2 ekrana geliyor. İşte 22 Ağustos 2021 Pazar Star TV yayın akışı...
Ekranların sevilen kanallarından olan Star TV'de bugün ne olduğu merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde 22 Ağustos 2021 Pazar Star TV yayın akışına yer verdik. Güne Medcezir'le başlayan Star'da hemen ardından Çizgi Film Kuşağı ekrana gelirken akşam ise Hükümet Kadın 2 izleyici karşısına çıkıyor...
22 AĞUSTOS 2021 PAZAR STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Medcezir
09:00 Çizgi Film Kuşağı
09:30 Kaçak Gelinler
12:30 Bir Demet Tiyatro
14:30 Erkenci Kuş
16:30 En Güzel Bölüm
18:45 Star Haber
20:00 Hükümet Kadın 2
22:30 Hükümet Kadın 2