22 Ağustos 2021 Pazar Star TV yayın akışı | Hükümet Kadın 2 Star TV'de

Ekranların sevilen kanallarından olan Star TV'de bugün ne olduğu merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde 22 Ağustos 2021 Pazar Star TV yayın akışına yer verdik. Güne Medcezir'le başlayan Star'da hemen ardından Çizgi Film Kuşağı ekrana gelirken akşam ise Hükümet Kadın 2 izleyici karşısına çıkıyor...

22 AĞUSTOS 2021 PAZAR STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Medcezir

09:00 Çizgi Film Kuşağı

09:30 Kaçak Gelinler

12:30 Bir Demet Tiyatro

14:30 Erkenci Kuş

16:30 En Güzel Bölüm

18:45 Star Haber

20:00 Hükümet Kadın 2

22:30 Hükümet Kadın 2