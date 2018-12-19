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22 Aralık Tarihte bugün neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?

Tarihte Bugün - Bugün 22 Aralık 2019 peki tarihte bugün neler oldu? hangi olaylar yaşandı? soruları merak ediliyor. Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.

22 Aralık Tarihte bugün neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?

Tarihte bugün neler oldu, neler yaşandı,19 Aralık günün önemi nedir, 22 Aralık tarih sahnesinde hangi olaylarla hatırlanıyor. İşte 19 Aralık'da yaşanan önemli olaylar.

Yılın belirli günlerinde, belirli kesimleri hatırlamak ve onore etmek için çeşitli etkinlikler yapılıyor. 22 Aralık'ta birden çok önemli gün olması ve çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi kafaları karıştırdı. Türkiye'de 22 Aralık tarihinin önemli olayları nelerdir? Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.

NOT: Tarihte bugün sayfası, insanları bilgilendirme amacı ile geçmişte ilgili günlerde hangi olayların yaşandığını ve kimlerin doğup kimlerin öldüğünü listelemektedir.

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22 Aralık Tarihte bugün neler oldu, Hangi olaylar yaşandı? 

22/12/1453Olayİstanbul Üniversitesi (Darülfünun) kuruldu. Darülfünun, 1933'te üniversiteye dönüştürüldü.
22/12/1574OlayPadişah III. Murat tahta çıktı.
22/12/1603OlayOsmanlı padişahı III. Mehmet öldü, oğlu I. Ahmet tahta çıktı.
22/12/1639DoğumJean Racine, fransız şair
22/12/1829Olayİlk yolcu taşıyan demiryolu hattı olan Baltimore-Ohio Demiryolu açıldı.
22/12/1849OlayFyodor Dostoyevski son anda idamdan döndü.
22/12/1869DoğumDimitri Egorov, Rus matematikçi (ö. 1931)
22/12/1880ÖlümGeorge Eliot, İngiliz Yazar (d. 1819)
22/12/1885Doğumİtalyan opera bestecisi Giacomo Puccini
22/12/1887DoğumSrinivasa Aiyangar Ramanujan, Hintli matematikçi (ö. 1920)
22/12/1888DoğumJoseph Arthur Rank, İngiliz sanayici ve film yapımcısı. (ö. 29 Mart 1972)
22/12/1894OlayYüzbaşı Alfred Dreyfus'un haksız yere casusluk suçuyla yargılandığı Dreyfus davası Fransa'da başladı.
22/12/1895OlayHalka açık ilk sinema gösterimi, Paris'te Rennes Sokağı'nda yapıldı. 28 Aralık'tan itibaren de Capucines Bulvarı'ndaki Grand Cafe'nin bodrum katında düzenli gösterimler başladı. Sinemaya adını verenler, kaydında ve gösteriminde kullanılan makineyi icat edip ilk filmleri çekenler, Lyonlu Lumiere kardeşlerdi.
22/12/1899DoğumEkrem Hakkı Ayverdi, Türk yazar, mühendis.
22.12.1914OlayHarbiye Nazırı ve Erkanı Harbiye Umumiye Reisi Enver Paşa'nın, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak ve Rusya içlerine ilerlemek amacıyla planladığı Sarıkamış Harekatı başladı. Harekat yaklaşık 90 bin askerin ölümüyle sonuçlandı.
22.12.1917OlayFinlandiya'nın Rusya'dan bağımsızlığının tanınması.
22.12.1925DoğumLefter Küçükandonyadis, Efsanevi Fenerbahçe'li futbolcu
22.12.1932OlayHindistan'daki İngiliz yönetimi, 28 bin mahkumu serbest bıraktı. Mahkumlar arasında Mahatma Gandhi de vardı.
22.12.1933OlayAlmanya'da Reichstag (parlamento binası) yangınını çıkaran Van der Lubbe idama mahkûm oldu.
22.12.1936ÖlümSovyet yazar Nikolay Ostrovski
22.12.1938OlayAlman kimyacı Otto Hahn tarafından ilk atom çekirdeği patlatıldı.
22.12.1944OlayVietnam Halk Ordusu kuruldu.
22.12.1956Olayİlk kez bir goril doğal ortamı dışında, bir hayvanat bahçesinde doğum yaptı. Esaret altında doğan gorile 'Colo' adı verildi.
22.12.1959ÖlümYazar Ziyal Şakir
22.12.1961ÖlümTarih profesörü Mükrimin Halil Yinanç
22.12.1961ÖlümMükrimin Halil Yinanç, Tarih profesörü
22.12.1962OlayHakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kuruldu.
22.12.1962DoğumVanessa Paradis, Fransız aktris,şarkıcı
22.12.1962DoğumRalph Fiennes, İngiliz oyuncu
22.12.1963OlayLakonia adlı yolcu gemisi Madeira adaları'nın (Portekiz) 270 km kuzeyinde yandı: 128 kişi öldü.
22.12.1964OlayCasus uçak Lockheed SR-71 Blackbird (kara kuş) ilk uçuşunu yaptı.
22.12.1965Olayİngiltere'de tüm kara yollarında azami hız sınırı saatte 70 mil (112 km) olarak saptandı. Daha önce bu ülkede bir hız sınırı yoktu.
22.12.1968DoğumEmre Aracı, Türk müzikolog, orkestra şefi, besteci
22.12.1974OlayErzurum'da çığ altında kalan 6 kayakçı öldü.
22.12.1978OlayKahramanmaraş olayları başladı. 26 Aralık'a kadar süren olaylarda 111 kişi öldü, 176 kişi yaralandı.
22.12.1979OlayParis'teki Türk Turizm ve Tanıtma Bürosu Müdürü Yılmaz Çolpan, uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü. Suikastı Ermeni terör örgütü ASALA üstlendi.
22.12.1979DoğumEleonora Lo Bianco, İtalyan voleybolcu
22.12.1981ÖlümYazar Hikmet Dizdaroğlu
22.12.1984OlayNew York metrosunda, Bernhard Hugo Goetz adlı bir beyaz, kendisini gasp edeceklerini iddia ettiği 4 siyah genci öldürdü.
22.12.1989OlayRomanya devlet başkanı Nikolay Çavuşesku halk ayaklanması sonucu yönetimden alındı.
22.12.1989Ölümİrlandalı yazar Samuel Beckett
22.12.1990OlayLech Walesa, Polonya'nın ilk seçilmiş başkanı sıfatıyla parlamentoda yemin ederek görevine başladı.
22.12.1992OlayFutbolcu Tanju Çolak, 9 yıl hapse mahkum edildi. Çolak yurda kaçak Mercedes sokmaktan yargılanmaktaydı.
22.12.1994OlayYeni Demokrasi Hareketi aynı adla partileşti; genel başkanlığa Cem Boyner seçildi.
22.12.1999OlayHükümet Egebank, Yaşarbank, Yurtbank, Sümerbank ve Esbank'a el koydu.
22.12.2000OlayMadonna, film yönetmeni Guy Ritchie ile İskoçya'da evlendi.
22.12.2002OlayAfganistan'da Hamid Karzai'nin başkanlığında kurulan geçici yönetim görevine başladı.
22.12.2004ÖlümTürkiye'nin ilk kadın pilotlarından Nezihe Viranyalı
22.12.1969ÖlümVitellius, Roma imparatoru (d. 15)

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