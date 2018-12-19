22 Aralık Tarihte bugün neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?
Tarihte Bugün - Bugün 22 Aralık 2019 peki tarihte bugün neler oldu? hangi olaylar yaşandı? soruları merak ediliyor. Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.
Tarihte bugün neler oldu, neler yaşandı,19 Aralık günün önemi nedir, 22 Aralık tarih sahnesinde hangi olaylarla hatırlanıyor. İşte 19 Aralık'da yaşanan önemli olaylar.
Yılın belirli günlerinde, belirli kesimleri hatırlamak ve onore etmek için çeşitli etkinlikler yapılıyor. 22 Aralık'ta birden çok önemli gün olması ve çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi kafaları karıştırdı. Türkiye'de 22 Aralık tarihinin önemli olayları nelerdir? Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.
NOT: Tarihte bugün sayfası, insanları bilgilendirme amacı ile geçmişte ilgili günlerde hangi olayların yaşandığını ve kimlerin doğup kimlerin öldüğünü listelemektedir.
22 Aralık Tarihte bugün neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?
|22/12/1453
|Olay
|İstanbul Üniversitesi (Darülfünun) kuruldu. Darülfünun, 1933'te üniversiteye dönüştürüldü.
|22/12/1574
|Olay
|Padişah III. Murat tahta çıktı.
|22/12/1603
|Olay
|Osmanlı padişahı III. Mehmet öldü, oğlu I. Ahmet tahta çıktı.
|22/12/1639
|Doğum
|Jean Racine, fransız şair
|22/12/1829
|Olay
|İlk yolcu taşıyan demiryolu hattı olan Baltimore-Ohio Demiryolu açıldı.
|22/12/1849
|Olay
|Fyodor Dostoyevski son anda idamdan döndü.
|22/12/1869
|Doğum
|Dimitri Egorov, Rus matematikçi (ö. 1931)
|22/12/1880
|Ölüm
|George Eliot, İngiliz Yazar (d. 1819)
|22/12/1885
|Doğum
|İtalyan opera bestecisi Giacomo Puccini
|22/12/1887
|Doğum
|Srinivasa Aiyangar Ramanujan, Hintli matematikçi (ö. 1920)
|22/12/1888
|Doğum
|Joseph Arthur Rank, İngiliz sanayici ve film yapımcısı. (ö. 29 Mart 1972)
|22/12/1894
|Olay
|Yüzbaşı Alfred Dreyfus'un haksız yere casusluk suçuyla yargılandığı Dreyfus davası Fransa'da başladı.
|22/12/1895
|Olay
|Halka açık ilk sinema gösterimi, Paris'te Rennes Sokağı'nda yapıldı. 28 Aralık'tan itibaren de Capucines Bulvarı'ndaki Grand Cafe'nin bodrum katında düzenli gösterimler başladı. Sinemaya adını verenler, kaydında ve gösteriminde kullanılan makineyi icat edip ilk filmleri çekenler, Lyonlu Lumiere kardeşlerdi.
|22/12/1899
|Doğum
|Ekrem Hakkı Ayverdi, Türk yazar, mühendis.
|22.12.1914
|Olay
|Harbiye Nazırı ve Erkanı Harbiye Umumiye Reisi Enver Paşa'nın, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak ve Rusya içlerine ilerlemek amacıyla planladığı Sarıkamış Harekatı başladı. Harekat yaklaşık 90 bin askerin ölümüyle sonuçlandı.
|22.12.1917
|Olay
|Finlandiya'nın Rusya'dan bağımsızlığının tanınması.
|22.12.1925
|Doğum
|Lefter Küçükandonyadis, Efsanevi Fenerbahçe'li futbolcu
|22.12.1932
|Olay
|Hindistan'daki İngiliz yönetimi, 28 bin mahkumu serbest bıraktı. Mahkumlar arasında Mahatma Gandhi de vardı.
|22.12.1933
|Olay
|Almanya'da Reichstag (parlamento binası) yangınını çıkaran Van der Lubbe idama mahkûm oldu.
|22.12.1936
|Ölüm
|Sovyet yazar Nikolay Ostrovski
|22.12.1938
|Olay
|Alman kimyacı Otto Hahn tarafından ilk atom çekirdeği patlatıldı.
|22.12.1944
|Olay
|Vietnam Halk Ordusu kuruldu.
|22.12.1956
|Olay
|İlk kez bir goril doğal ortamı dışında, bir hayvanat bahçesinde doğum yaptı. Esaret altında doğan gorile 'Colo' adı verildi.
|22.12.1959
|Ölüm
|Yazar Ziyal Şakir
|22.12.1961
|Ölüm
|Tarih profesörü Mükrimin Halil Yinanç
|22.12.1961
|Ölüm
|Mükrimin Halil Yinanç, Tarih profesörü
|22.12.1962
|Olay
|Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kuruldu.
|22.12.1962
|Doğum
|Vanessa Paradis, Fransız aktris,şarkıcı
|22.12.1962
|Doğum
|Ralph Fiennes, İngiliz oyuncu
|22.12.1963
|Olay
|Lakonia adlı yolcu gemisi Madeira adaları'nın (Portekiz) 270 km kuzeyinde yandı: 128 kişi öldü.
|22.12.1964
|Olay
|Casus uçak Lockheed SR-71 Blackbird (kara kuş) ilk uçuşunu yaptı.
|22.12.1965
|Olay
|İngiltere'de tüm kara yollarında azami hız sınırı saatte 70 mil (112 km) olarak saptandı. Daha önce bu ülkede bir hız sınırı yoktu.
|22.12.1968
|Doğum
|Emre Aracı, Türk müzikolog, orkestra şefi, besteci
|22.12.1974
|Olay
|Erzurum'da çığ altında kalan 6 kayakçı öldü.
|22.12.1978
|Olay
|Kahramanmaraş olayları başladı. 26 Aralık'a kadar süren olaylarda 111 kişi öldü, 176 kişi yaralandı.
|22.12.1979
|Olay
|Paris'teki Türk Turizm ve Tanıtma Bürosu Müdürü Yılmaz Çolpan, uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü. Suikastı Ermeni terör örgütü ASALA üstlendi.
|22.12.1979
|Doğum
|Eleonora Lo Bianco, İtalyan voleybolcu
|22.12.1981
|Ölüm
|Yazar Hikmet Dizdaroğlu
|22.12.1984
|Olay
|New York metrosunda, Bernhard Hugo Goetz adlı bir beyaz, kendisini gasp edeceklerini iddia ettiği 4 siyah genci öldürdü.
|22.12.1989
|Olay
|Romanya devlet başkanı Nikolay Çavuşesku halk ayaklanması sonucu yönetimden alındı.
|22.12.1989
|Ölüm
|İrlandalı yazar Samuel Beckett
|22.12.1990
|Olay
|Lech Walesa, Polonya'nın ilk seçilmiş başkanı sıfatıyla parlamentoda yemin ederek görevine başladı.
|22.12.1992
|Olay
|Futbolcu Tanju Çolak, 9 yıl hapse mahkum edildi. Çolak yurda kaçak Mercedes sokmaktan yargılanmaktaydı.
|22.12.1994
|Olay
|Yeni Demokrasi Hareketi aynı adla partileşti; genel başkanlığa Cem Boyner seçildi.
|22.12.1999
|Olay
|Hükümet Egebank, Yaşarbank, Yurtbank, Sümerbank ve Esbank'a el koydu.
|22.12.2000
|Olay
|Madonna, film yönetmeni Guy Ritchie ile İskoçya'da evlendi.
|22.12.2002
|Olay
|Afganistan'da Hamid Karzai'nin başkanlığında kurulan geçici yönetim görevine başladı.
|22.12.2004
|Ölüm
|Türkiye'nin ilk kadın pilotlarından Nezihe Viranyalı
|22.12.1969
|Ölüm
|Vitellius, Roma imparatoru (d. 15)
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