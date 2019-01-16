Hangi illerde okullar tatil? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor.Yurdu saran soğuk hava dalgası eğitime engel olmaya devam ediyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok ilde eğitime 1 gün ara verildi. Peki hangi illerde okullar tatil edildi? Ankara'da okullar tatil mi? İşte tatil ilan edilen o iller...

Bugün hangi illerde okullar tatil?

Eskişehir

Eskişehir'de yoğun kar yağışı dolayısıyla eğitim ve öğretime 1 gün arar verildi.

Eskişehir'de öğle saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini giderek arttırırken, kısa sürede kent merkezi ve ilçeler beyaz örtü ile kaplandı. Yaşanan olumsuz hava koşulları sebebiyle 16 Ocak Çarşamba günü okullar tatil edildi. Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, sosyal medya üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 16 Ocak 2019 Çarşamba günü eğitime ara verilmiştir. Hamile ve engelli kamu çalışanları da bir gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verdi.

Karabük

Karabük'te kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimizde etkili olan kar yağışı nedeniyle Karabük merkez ve ilçelerimizdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüpleri, 16.01.2019 Çarşamba günü (1 gün) tatil edilmiştir. 2002/58 Sayılı Genelge'nin 3. maddesi gereğince olumsuz hava koşulları nedeniyle valiliklerce okulların tatil edilmesi halinde aynı bölgedeki kamu görevlisi engelliler ayrıca bir talimat ve talebe gerek kalmadan belirlenen tatil süresince izinli sayılacaktır. Bu izin kamuda çalışan hamile personeli de kapsamaktadır” denildi.

Sivas

SİVAS'ta ilk ve orta dereceli okullar, yarın başlaması beklenen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle tatil edildi.

Meteoroloji verilerine göre, Sivas’ta yarın sabah saatlerinde başlaması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi. Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sivas Meteoroloji Müdürlüğü’nün hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda 16.01.2019 Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı, kuvvetli buzlanma - don olayı ve yüksek kesimlerde şiddetli rüzgar beklendiğinden öğrencilerimizin sağlığı ve ulaşım güvenliği için; ilimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı her tür ve derecedeki resmi - özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarının, 16.01.2019 Çarşamba günü 1 (bir) gün süre ile tatil edilmesine karar verilmiştir. Ayrıca kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personellerden hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan kamu görevlileri de bir gün süre ile idari izinli sayılacaklardır."

Manisa

Manisa'nın Kula ilçesinde, etkili olan kar yağşı nedeniyle Kula Kaymakamı Kemal Duru, eğitime 16 Ocak Çarşamba günü 1 günlük ara verildiğini duyurdu.

Kula ilçesinde öğle saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı sonrasında yollar ulaşıma kapatılırken, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçeye bağlı tüm okullarda eğitime 16 Ocak Çarşamba günü bir günlük ara verildi. Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Kula Kaymakamı Kemal Duru açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Meteorolojik verilere dayalı olarak yapılan değerlendirme sonucu ilçemiz merkezi ve ilçeye bağlı mahalle okullarımızda eğitim gören öğrencilerimiz için olumsuz hava koşulları nedeniyle 16.01.2019 Çarşamba günü eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir."

Bursa

Bursa'nın Büyükorhan, Harmancık ve Orhaneli ilçesinde, yoğun kar nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.

Yurdu etkisi altına alan olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa'nın yüksek kesimlerde kar etkili olurken Orhaneli, Büyükorhan ve Harmancık ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Kamuda çalışan hamile ve engelli kamu görevlileri de idari izinli sayıldı.

İzmir

İzmir'in Tire ilçesinde kar yağışı nedeniyle 6 mahalledeki okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Tire Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçedeki kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği belirtildi.

İlçenin yüksek rakımlı Çeriközü, Büyükkömürcü, Küçükkömürcü, Büyükkemerdere, Küçükkemerdere ve Dündarlı mahallelerinde eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, taşımalı sistemde yer alan öğrencilerin de yarın izinli sayılacağı kaydedildi.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta yoğun kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle Göksun, Çağlayancerit, Ekinözü ve Nurhak ilçelerine bağlı mahallelerdeki okullarda 16 Ocak Çarşamba eğitime ara verildiği belirtildi.

Adıyaman

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Bir süredir etkisini sürdüren kar yağışından dolayı Sincik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okulların 16 Ocak’ta tatil edildiği duyuruldu.

Okulların tatil edilmesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Sincik İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın, “İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe genelindeki tüm okullarımız 16 Ocak Çarşamba günü tatil edilmiştir” diye konuştu.

Bingöl

Bingöl'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime 16 Ocak Çarşamba günü ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilde olumsuz hava koşullarının devam etmesi nedeniyle il merkezi ve tüm ilçelerde okulların tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Bitlis

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar nedeniyle il merkezi ve bağlı köylerdeki okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Bolu

Bolu Valisi Ahmet Ümit de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı ve sabah saatlerinde yaşanması muhtemel buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek aksamalar sebebiyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildiğini bildirdi.

Vali Ümit ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağını kaydetti.

Düzce

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte akşam saatlerinde yoğun kar yağışının başladığı belirtildi.

Açıklamada, "Yoğun kar yağışı sonrasında ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak 16 Ocak Çarşamba günü Düzce genelinde okullarımızda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır." denildi.

Muş

Muş'ta merkez ve Hasköy ilçesindeki okullarda yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte yoğun kar yağışı, buzlanma, fırtına ve tipi beklendiği belirtildi.

Eğimi fazla olan bölgelerde çığ tehlikesi riskinin değerlendirildiği kaydedilen açıklamada, "İl İdaresi Kanunu çerçevesinde 16 Ocak 2019 Çarşamba günü Muş merkez ve bağlı köyler ile Hasköy ilçe merkezi ve bağlı köylerinde eğitime 1 gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir. Diğer ilçelerimiz ve bağlı köylerinde eğitim-öğretim devam etmektedir." denildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılmalarına karar verildiği bildirildi.

Bilecik

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde eğitime bir gün ara verildi.

Pazaryeri Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın ilçe merkezi ve taşımalı eğitim kapsamındaki tüm okulların tatil edildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Adana

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kar nedeniyle yarın okullar tatil edildi.

Tufanbeyli Kaymakamı Ferhat Atar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı ve şiddetli rüzgar nedeniyle ilçedeki okullarda 16 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verildiğini belirtti.

Atar ayrıca, hamile ve engelli kamu personelinin de yarın idari izinli sayılacağını kaydetti.

Kocaeli

Kocaeli'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle, Kocaeli genelinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime yarın ara verildiğini ifade etti.

Vali Aksoy, kamuda çalışan engelliler ve hamilelerin de idari izinli sayılacağını kaydetti.

Kütahya

Kütahya'da okullar olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanma riskine karşı yarın, il genelindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bugün öğle saatlerinde başlayıp kesintisiz olarak devam eden yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ilimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarının 16 Ocak 2019 Çarşamba günü 1 gün süre ile tatil edilmesine karar verilmiştir." denildi.

Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personelden hamile, engelli, diyaliz hastası, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser ve benzeri kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlilerinin de izinli sayılacağı kaydedildi.

Uşak

Uşak'ta, etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, akşam saatlerinde başlayan ve il genelinde etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitime yarın ara verileceği bildirildi.

Öğrencilerin sağlığı ve ulaşım güvenliği için alınan kararın resmi ve özel tüm eğitim kurumlarını kapsadığı ifade edilen açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile, engelli, diyaliz hastaları, kanser ve kronik ağır hastalığı olan personelin de yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.

Kastamonu

Kastamonu'da, yoğun kar nedeniyle kent merkezinde eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte yoğun karın etkili olduğu bildirildi.

Açıklamada, yarın merkez ilçe ve bağlı köylerdeki okulların bir gün süreyle tatil edildiği belirtildi.

Çankırı

Çankırı'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir günlüğüne ara verilecek.

Valilikten yapılan açıklamada, etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla kent merkezi ve tüm ilçelerde, yarın için ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Açıklamada, bu kapsamda engelli ve hamile kamu görevli personelinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Valiliğin bir önceki açıklamasında kar yağışı ve buzlanma riskine karşı Orta, Ilgaz, Korgun, Şabanözü, Eldivan, Yapraklı, Bayramören, Atkaracalar, Kurşunlu ve Çerkeş ilçelerinde, ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir günlük ara verileceği ifade edilmişti.

Denizli

Denizli'de kar yağışı nedeniyle Valilik, 10 ilçede eğitime yarın için 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Yoğun kar yağışı ulaşımda da aksakmalara neden oldu.

Denizli'de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kent merkezinde ve ilçelerde etkili oldu. Hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verildi. Denizli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Serinhisar, Güney, Bekilli, Çal, Çivril, Baklan, Babadağ ve Buldan ilçelerinin tamamında okullarda yarın için 1 gün süreyle eğitime ara verildi. Pamukkale ilçesinde ise, Gözler, Güzelpınar, Uzunpınar, Akdere, Belenardıç ve Cankurtaran mahallelerinde, Honaz ilçesinde Akbaş ve Karaçay mahallelerindeki taşımalı sistemle eğitim gören okulların yarın tatil edildiği açıklandı.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar kent merkezi ve 4 ilçesinde aşırı kar yağışı ve tipi nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, aşrı kar yağışı nedeniyle kent merkezi, Sinanpaşa, Bayat, Emirdağ ve İhsaniye ilçelerinde eğitime bir günlüğüne ara verildiği bildirildi.

Tunceli

Tunceli merkez ve 3 ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 16 Ocak 2019 Çarşamba günü Tunceli merkez, Pülümür, Nazımiye, Ovacık ilçelerimizde eğitim ve öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir. Engeli olan ve hamile kamu görevlilerimiz de idari izinli sayılacaktır" denildi.