22 Mayıs bugün hangi diziler var? |22 Mayıs Cuma yayın akışı
22 Mayıs kanallarda neler var? Dizilerin yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 22 Mayıs Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı...
22 Mayıs Cuma bugün hangi diziler var? Koronavirüs yüzünden dizilere ara verilmiş ve artık TV'de eski filmler yer almaya başladı. Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 22 Mayıs Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
22 MAYIS BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?
Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 22 Mayıs Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
22 Mayıs Cuma ATV Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
13:00 Atv Gün Ortası
14:00 Evde Biz Bize
16.20 ESRA EROL'DA
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
19:55 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru
20:20 Nihat Hatipoğlu ile İftar
21:00 Zootropolis: Hayvanlar Şehri
23:00 Kardeş Payı
00:30 Son Durak
22 Mayıs Cuma KANAL D Yayın Akışı
07.30 BALÇİÇEK İLE DR. CANKURTARAN
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
10:45 Aşk-ı Memnu
13.00 Arda'nın Mutfağı
13:45 Gelinim Mutfakta
16:15 ARKA SOKAKLAR
18:45 Kanal D ANA HABER
20:15 Arka Sokaklar
00:00 Beyaz Show
02:00 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
22 Mayıs Cuma STAR TV Yayın Akışı
07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN
09.30 EVDE HAREKET ZAMANI
10.00 ERKENCİ KUŞ
13:30 GERÇEĞİN PEŞİNDE
16.45 GÜZEL KÖYLÜ
18:45 STAR HABER
20:00 MEDCEZİR
23:15 ÇEMBER
00:45 ARAMIZDA KALSIN
02:30 HALİL NECİPOĞLU İLE RAMAZAN BEREKETİ
22 Mayıs Cuma SHOW TV Yayın Akışı
06:00 KUAFÖRÜM SENSİN
08:00 Gelin Evi
13:00 Kalp Atışı
14:45 Refika İle Test Mutfağı
15:30 Pis Yedili
18:45 Show TV Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:15 Güldür Güldür Show
01:30 Bekir Köseoğlu ile Sahur Vakti
22 Mayıs Cuma FOX TV Yayın Akışı
07:15 Çalar Saat
11:00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN
13:00 REFİKA İLE ÖZE DÖNÜŞ
14:00 TEMİZLİK BENİM İŞİM
16.00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
19:00 FATİH PORTAKAL İle Fox Ana Haber
20:30 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
23:30 BABASI
02:00 FATİH SAVAŞ İLE SAHUR SOHBETLERİ
22 Mayıs Cuma TV8 Yayın Akışı
07:00 Kızım
09:45 Oynat Bakalım
10:45 Güle Güle Oturun
12:30 Doya Doya Moda / Yeni Bölüm
16:15 Survivor Panorama / Canlı
20:00 Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler / Yeni Bölüm
00:00 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan / Yeni Bölüm
02:30 Oynat Bakalım
22 Mayıs Cuma TRT1 Yayın Akışı
05.30 Sağlıklı Mutfak
08:40 Yamak Ahmet
09:30 İyi Fikir
10:45 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanımlar"
11:40 Tam Zamanı
12:15 Dert Ortağı
12:45 Zinde Kal
13:45 Sağlıklı Mutfak
14:45 Uzaktan Erişim
16:00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
18:00 Ana Haber
18:30 Mesnevi'den Hikayeler
19:00 Kuşlarla Yolculuk
19:55 Ramazan Sevinci
21:00 Evde Bayram Konserleri "Yusuf Güney"
22:05 Kalk Gidelim Eve
23:55 Mesnevi'den Hikayeler
00:20 Kuşlarla Yolculuk
00:50 Aşkın Yolculuğu Yunus Emre
23:40 Kuşlarla Yolculuk
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