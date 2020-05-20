Her ne kadar kargo şirketlerinden bir açıklama gelmese de yayınlanan genelge ile kargoların açık olabileceği duyuruldu. Vatandaşlar ise 4 günlük sokağa çıkma yasağında kargoların saatlerini öğrenmek için arama motoruna 23, 24, 25, 26 Mayıs Aras, MNG, Sürat ve PTT Kargo çalışma saatleri yazarak araştırmaya başladı. Bizde bu konuyla ilgili gerekli bilgilere haberimizde yer verdik. İşte tüm detaylar...

23, 24, 25, 26 MAYIS KARGOLAR AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığından yayınlanan genelgede 4 günlük sokağa çıkma yasağında yurt içi ve dışı taşımacılık yapan firmaların çalıştığı açıklandı. Yayınlanan genelgede "Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar sokağa çıkma yasağında istisna kapsamında olan kişilerdir." yazısı yer aldı. Kargolardan ise bu bayramla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

23, 24, 25, 26 MAYIS ARAS, MNG, SÜRAT VE PTT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

ARAS KARGO

Aras Kargo hafta sonu cumartesi günleri 08.30'dan 13.00'a kadar hizmet vermektedir. Aras Kargo, pazar günleri hizmet vermemektedir.

ARAS KARGO'DAN KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ

Aras Kargo, salgın nedeniyle sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstü müşterilerinin gönderilerini ücret almadan teslim alıp adresine göndermeye başladığını duyurdu.

Kampanyadan faydalanmak isteyenlerin EVDEKAL yazıp bir boşluk bırakarak AD-SOYAD-T.C KİMLİK NO-DOĞUM YILI bilgilerini eksiksiz olarak doldurup 2552'ye SMS göndermesi ve aldığı kodu kimliği ile beraber Aras Kargo kuryesine bildirmesi gerekiyor. 0-15 kg arası kargolar için geçerli olan kampanya, haftada en fazla iki adet kargo gönderimini kapsıyor.

Aras Kargo ayrıca, virüsle ilgili şu önlemleri aldıklarını açıkladı:

Kargo alımları ve teslimatlarında müşterilerle kuryeler arasında Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği şekilde en az 1 metre mesafe bırakmaya özen gösteriliyor.

Şube içine en fazla 3 müşteri alınıyor, aralarında mesafe bırakmaları için sözlü ve şubelerdeki bilgilendirme afişleriyle yazılı bilgi veriliyor. Önerilen mesafenin bırakılması için zemin uyarı bantları yerleştirildi.

Tüm birimlerimizde el dezenfektanları bulunuyor. Maske ve tek kullanımlık eldivenin kuryelerin gerekli durumlarda kullanması için tedarik ve bilgilendirme yapılıyor.

Kargo tesliminde temassız teslimata dikkat ediliyor.

T.C kimlik kartları çipli ise temassız okutuyor, eski tip kimlikse, kimliği uzaktan kontrol edip isim soy isim alınıyor.

Tüm şubeler ve araç içleri gerekli aralıklarla dezenfekte ediliyor.

MNG KARGO

MNG Kargo hafta sonu cumartesi günleri 08.30'dan 14.00'a kadar hizmet vermektedir. MNG Kargo, pazar günleri hizmet vermemektedir.

MNG KARGO'DAN KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ

MNG Kargo'nun duyurduğu önlemler şöyle:

Tüm kargolar aktarma merkezlerinde dezenfeksiyon işleminden geçiriliyor. Bu da kargoları 30 gün boyunca koruyor.

Kargolar evlerden alınıp gideceği adrese bırakılıyor, temassız teslimat uygulaması yapılıyor.

Dağıtım personelleri, maske takıp eldiven kullanıyor.

1-5, 6-15 ve 16-30 kg/desi kargolar tüm Türkiye'ye SMS ve ambalaj dahil sabit fiyatla taşınıyor. 15 Nisan'a kadar geçerli olacak kampanyadan yararlanmak için saat 14.00'a kadar 0850 22 06 06 numaralı #evdekal hattını arayarak adrese kurye çağırmak gerekiyor.

Personel, müşterilerden alınması zorunlu olan bilgileri manuel olarak yazmak yerine, kimlik ve sürücü belgelerinde yer alan barkodları el terminalleriyle okutuyor.

SÜRAT KARGO

Sürat Kargo hafta sonu cumartesi günleri 09.00'dan 14.30'a kadar hizmet vermektedir. Sürat Kargo, pazar günleri hizmet vermemektedir.

PTT KARGO

PTT Kargo genel müdürlükleri cumartesi günü tam zamanlı olarak hizmet vermektedir. Genel itibariyle bu müdürlüklerin çalışma saati 09:00 ile 19:30 arasıdır ve öğle tatili bulunmaz. Pazar günü için PTT Kargo çalışmamaktadır.

Bayramda kargolar açık mı? Sürat, PTT, Aras, MNG Kargo bayramda açık mı?

DİĞER KARGOLARIN ÇALIŞMA SAATLERİ

TNT KARGO

TNT Kargo hafta içi saat 08:00 - 18:00 arası ve Cumartesi günleri saat 09:00 - 17:00 arası hizmet vermektedir.

DHL KARGO

DHL Kargo hafta içi saat 09:00 - 18:00 arası ve Cumartesi günleri 09:00 - 12:00 arası hizmet vermektedir.

YURTİÇİ KARGO

Yurtiçi Kargo hafta içi her gün mesaiye sabah saat 09:00'da başlar ve akşam kapanış saati olan 18:00'a kadar mesaiye devam eder. Hafta sonu cumartesi günleri 09.00'dan 13.00'a kadar hizmet vermeye devam eden Yurtiçi Kargo'nun 13:00-17:00 saatleri arasında gönderi ve teslimatı yalnızca şubelerinde yapılmaktadır. Yurtiçi Kargo pazar günleri hizmet vermemektedir.

YURTİÇİ KARGO'NUN KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ

Yurtiçi Kargo ailesi olarak, Coronavirus (Covid-19) hakkındaki haberleri ve gelişmeleri yakından izliyoruz. Bu bağlamda Dünya Sağlık Örgütü ve Bakanlıklarımız tarafından verilen tavsiyelere harfiyen uyuyoruz.

E-Ticaret gönderilerinde temassız teslimat metoduna geçilmiştir.

Dünya Sağlık Örgütü'nün ve Bakanlıklarımızın tavsiyelerine dayanarak, özellikle el hijyeni odaklı temel hijyen protokolünün önemi konusunda bilincin yüksek tutulması adına tüm çalışanlarımız ile kapsamlı iletişim halindeyiz. Tüm birimlerimizde ve araçlarımızda dezenfektan içerikli temizleyiciler bulunmasını ve bunların kullanılmasını sağlıyoruz.

Tüm kargoların toplandığı kargo aktarma merkezlerimizde düzenli olarak dezenfekte çalışması yapıyoruz.

UPS KARGO

Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 07:30 – 18:00 arası ve Cumartesi günleri saat 07:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 00 66 telefon numaralı UPS Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

Bayramda kargolar açık mı? Sürat, PTT, Aras, MNG Kargo bayramda açık mı?