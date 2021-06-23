23 Haziran 2021 Çarşamba TRT 2 yayın akışı |Belgesel: Ahlat'ın Yolculuğu TRT 2'de TRT 2'de bugün ne var? sorusuna yanıt arayanlar için 23 Haziran 2021 Çarşamba TRT 2 yayın akışına haberimizde yer verdik. Saat 07.00'de Opera Dünyası ekranda olurken 15:00'da Anadolu Arkeolojisi yayınlanıyor. Akşam ise Belgesel: Ahlat'ın Yolculuğu izleyici karşısına çıkıyor...

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TRT 2 yayın akışı merak ediliyor. Saat 07.00'de Opera Dünyası ekranda olurken 15:00'da Anadolu Arkeolojisi yayınlanıyor. Akşam ise saatler 20.00'yi gösterdiğinde 20:00 Ahlat'ın Yolculuğu TRT 2 izleyicisiyle buluşuyor. İşte 23 Haziran 2021 Çarşamba TRT 2 yayın akışı... 23 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA TRT 2 YAYIN AKIŞI 05:43 İstiklal Marşı 05:45 Randevu 06:00 Anadolu Arkeolojisi 06:30 Hayat Sanat 07:00 Opera Dünyası 07:30 Belgesel: Para 08:00 Kelimeler ve Şeyler 09:00 Eskici 09:30 Muasır 10:00 2CELLOS 2FACES 11:00 12 Punto 2021 12:00 Tarihin Ruhu 12:30 Hayat Sanat 13:00 Bir Resim Bir Hikaye 13:30 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar 14:30 Koleksiyoner 15:00 Anadolu Arkeolojisi 15:30 Sarayın Lezzetleri 16:00 Tarih Söyleşileri 17:30 Kısa Bir Ara 17:50 Fotoğraflar 18:00 Hayat Sanat 18:30 Koleksiyoner 19:00 12 Punto 2021 (Canlı) 20:00 Belgesel: Ahlat'ın Yolculuğu 22:30 Sarayın Lezzetleri 23:00 Edebiyat Söyleşileri 00:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri 00:30 Hayat Sanat 01:0012 Punto 2021 02:00 Belgesel: Ahlat'ın Yolculuğu 04:30 Edebiyat Söyleşileri trt2yayınakisi