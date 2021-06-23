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23 Haziran 2021 Çarşamba TRT 2 yayın akışı |Belgesel: Ahlat'ın Yolculuğu TRT 2'de

TRT 2'de bugün ne var? sorusuna yanıt arayanlar için 23 Haziran 2021 Çarşamba TRT 2 yayın akışına haberimizde yer verdik. Saat 07.00'de Opera Dünyası ekranda olurken 15:00'da Anadolu Arkeolojisi yayınlanıyor. Akşam ise Belgesel: Ahlat'ın Yolculuğu izleyici karşısına çıkıyor...

23 Haziran 2021 Çarşamba TRT 2 yayın akışı |Belgesel: Ahlat'ın Yolculuğu TRT 2'de

TRT 2 yayın akışı merak ediliyor. Saat 07.00'de Opera Dünyası ekranda olurken 15:00'da Anadolu Arkeolojisi yayınlanıyor. Akşam ise saatler 20.00'yi gösterdiğinde 20:00 Ahlat'ın Yolculuğu TRT 2 izleyicisiyle buluşuyor. İşte 23 Haziran 2021 Çarşamba TRT 2 yayın akışı...

23 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA TRT 2 YAYIN AKIŞI

 

05:43 İstiklal Marşı

05:45 Randevu

06:00 Anadolu Arkeolojisi

06:30 Hayat Sanat

07:00 Opera Dünyası

07:30 Belgesel: Para

08:00 Kelimeler ve Şeyler

09:00 Eskici

09:30 Muasır

10:00 2CELLOS 2FACES

11:00 12 Punto 2021

12:00 Tarihin Ruhu

12:30 Hayat Sanat

13:00 Bir Resim Bir Hikaye

13:30 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar

14:30 Koleksiyoner

15:00 Anadolu Arkeolojisi

15:30 Sarayın Lezzetleri

16:00 Tarih Söyleşileri

17:30 Kısa Bir Ara

17:50 Fotoğraflar

18:00 Hayat Sanat

18:30 Koleksiyoner

19:00 12 Punto 2021 (Canlı)

20:00 Belgesel: Ahlat'ın Yolculuğu 

22:30 Sarayın Lezzetleri

23:00 Edebiyat Söyleşileri

00:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

00:30 Hayat Sanat

01:0012 Punto 2021

02:00 Belgesel: Ahlat'ın Yolculuğu

04:30 Edebiyat Söyleşileri

 

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