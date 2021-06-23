23 Haziran 2021 Çarşamba TRT 2 yayın akışı |Belgesel: Ahlat'ın Yolculuğu TRT 2'de
TRT 2'de bugün ne var? sorusuna yanıt arayanlar için 23 Haziran 2021 Çarşamba TRT 2 yayın akışına haberimizde yer verdik. Saat 07.00'de Opera Dünyası ekranda olurken 15:00'da Anadolu Arkeolojisi yayınlanıyor. Akşam ise Belgesel: Ahlat'ın Yolculuğu izleyici karşısına çıkıyor...
TRT 2 yayın akışı merak ediliyor. Saat 07.00'de Opera Dünyası ekranda olurken 15:00'da Anadolu Arkeolojisi yayınlanıyor. Akşam ise saatler 20.00'yi gösterdiğinde 20:00 Ahlat'ın Yolculuğu TRT 2 izleyicisiyle buluşuyor. İşte 23 Haziran 2021 Çarşamba TRT 2 yayın akışı...
23 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA TRT 2 YAYIN AKIŞI
05:43 İstiklal Marşı
05:45 Randevu
06:00 Anadolu Arkeolojisi
06:30 Hayat Sanat
07:00 Opera Dünyası
07:30 Belgesel: Para
08:00 Kelimeler ve Şeyler
09:00 Eskici
09:30 Muasır
10:00 2CELLOS 2FACES
11:00 12 Punto 2021
12:00 Tarihin Ruhu
12:30 Hayat Sanat
13:00 Bir Resim Bir Hikaye
13:30 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar
14:30 Koleksiyoner
15:00 Anadolu Arkeolojisi
15:30 Sarayın Lezzetleri
16:00 Tarih Söyleşileri
17:30 Kısa Bir Ara
17:50 Fotoğraflar
18:00 Hayat Sanat
18:30 Koleksiyoner
19:00 12 Punto 2021 (Canlı)
20:00 Belgesel: Ahlat'ın Yolculuğu
22:30 Sarayın Lezzetleri
23:00 Edebiyat Söyleşileri
00:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
00:30 Hayat Sanat
01:0012 Punto 2021
02:00 Belgesel: Ahlat'ın Yolculuğu
04:30 Edebiyat Söyleşileri