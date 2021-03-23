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23 Mart 2021 Salı Star TV Yayın Akışı|Yol Arkadaşım Star'da

Ekranların sevilen kanalı Star TV 23 Mart 2021 Salı yayın akışını sizler için derledik. Güne "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" programı ile başlarken, akşam ise "Yol Arkadaşım" adlı film seyirci karşısında olacak. İşte detaylar...

23 Mart 2021 Salı Star TV Yayın Akışı|Yol Arkadaşım Star'da

STAR TV 23 Mart 2021 Salı yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Gündüz kuşağında "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" yer alırken, ardından ise fenomen program "Gerçeğin Peşinde" yayınlanacak. Akşam kuşağında ise "Yol Arkadaşım" adlı yerli film izleyici karşısında olacak.. İşte STAR TV 23 Mart 2021 Salı yayın akışı...

23 Mart 2021 Salı Star TV Yayın Akışı|Yol Arkadaşım Star'da

STAR TV 23 MART 2021 SALI YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Bir Demet Tiyatro
18.40 Star Haber
20:00 Yol Arkadaşım

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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