23 Mart 2021 Salı TRT1 Yayın Akışı |Masumlar Apartmanı yeni bölümüyle TRT'de

23 Mart 2021 Salı TRT 1 yayın akışı nedir? Bugün TRT 1 ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında "Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar" adlı program yer alırken, akşam kuşağında ise "Masumlar Apartmanı" yeni bölümüyle ekranlarda yerini alacak. TRT 1 ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 23 Mart 2021 Salı TRT1 yayın akışı...

TRT 1 23 MART 2021 SALI YAYIN AKIŞI

08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Türkan Hanım'ın Konağı

11:00 Kalk Gidelim

13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

17:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Masumlar Apartmanı

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ

İnci, babasının ölümüyle derinden sarsılır ve bu durum karşısında tuhaf davranışlar sergilemeye başlar.İnci'in bu durumu tüm ev ahalisini ürkütür ancak onu toparlayacak ve kendine getirecek kişi hiç beklemeyen Safiye'dir.

Neriman babasının ölümünden dolayı kendini suçlayan Ege’ye destek olurken kendini aşan bir harekette bulunur. Safiye tam kendine gelirken yaşanan yeni Naci'nin terk etmesi, eski korkularını yeniden canlandırır.



Gülben, hala Esat’la iyi geçen buluşmanın etkisindeyken ondan gelen bir sürprizle yeni hayallere dalar. Han, Naci’yi göndermek konusunda kararlıdır. Ancak yaptığı hamlenin sonuçları ağır olacaktır.