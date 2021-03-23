23 Mart 2021 Salı TRT1 Yayın Akışı |Masumlar Apartmanı yeni bölümüyle TRT'de
TRT1 ekranlarında hangi dizi ve programlar var? TRT 123 Mart 2021 Salı yayın akışını sizler için haberimizde derledik. TRT 1 ekranlarında bu akşam "Masumlar Apartmanı" adlı dizi izleyici karşısında olacak. İşte TRT 1 yayın akışı...
23 Mart 2021 Salı TRT 1 yayın akışı nedir? Bugün TRT 1 ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında "Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar" adlı program yer alırken, akşam kuşağında ise "Masumlar Apartmanı" yeni bölümüyle ekranlarda yerini alacak. TRT 1 ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 23 Mart 2021 Salı TRT1 yayın akışı...
TRT 1 23 MART 2021 SALI YAYIN AKIŞI
08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Türkan Hanım'ın Konağı
11:00 Kalk Gidelim
13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Masumlar Apartmanı
MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ
İnci, babasının ölümüyle derinden sarsılır ve bu durum karşısında tuhaf davranışlar sergilemeye başlar.İnci'in bu durumu tüm ev ahalisini ürkütür ancak onu toparlayacak ve kendine getirecek kişi hiç beklemeyen Safiye'dir.
Neriman babasının ölümünden dolayı kendini suçlayan Ege’ye destek olurken kendini aşan bir harekette bulunur. Safiye tam kendine gelirken yaşanan yeni Naci'nin terk etmesi, eski korkularını yeniden canlandırır.
Gülben, hala Esat’la iyi geçen buluşmanın etkisindeyken ondan gelen bir sürprizle yeni hayallere dalar. Han, Naci’yi göndermek konusunda kararlıdır. Ancak yaptığı hamlenin sonuçları ağır olacaktır.