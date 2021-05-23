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  3. 23 Mayıs 2021 Pazar Kanal D Yayın Akışı |Çok Güzel Hareketler 2 Kanal D'de

23 Mayıs 2021 Pazar Kanal D Yayın Akışı |Çok Güzel Hareketler 2 Kanal D'de

23 Mayıs 2021 Pazar Kanal D yayın akışı araştırılıyor. Gündüz kuşağında 09:45 Magazin D Pazar programı yayınlanacak. 20.00'da ise Çok Güzel Hareketler 2Kanal D'de...

23 Mayıs 2021 Pazar Kanal D Yayın Akışı |Çok Güzel Hareketler 2 Kanal D'de

23 Mayıs 2021 PazarKanal D yayın akışı nedir? Bugün Kanal D'de hangi programlar ve diziler var?09:45 Magazin D Pazar programı yayınlanacak. Hemen ardından 12.00 Arda ile Omuz Omza ekranlarda olacak. 20.00'da iseÇok Güzel Hareketler 2 Kanal D'de... 

23 Mayıs 2021 Pazar Kanal D Yayın Akışı |Çok Güzel Hareketler 2Kanal D'de

23 MAYIS 2021 PAZAR KANAL D YAYIN AKIŞI

06.30 Geniş Aİle

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Pazar

12.00 Arda ile Omuz Omuza

13.00 Balçiçek’le Sohbete Geldik

14.00 Herkül: Efsane Başlıyor

16.00 Camdaki Kız

18.45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Çok Güzel Hareketler 2

23.45 Hekimoğlu

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