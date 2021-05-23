23 Mayıs su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli illerinde yaşayan vatandaşlar haftanın son günü yaşanacak su kesintileri ile ilgili bilgi almak için internet mecrasında araştırmalarını sürdürüyor. Biz sokağa çıkma yasağının uygulandığı bu günde gerçekleşen su kesinti listelerini haberimizde derledik.

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23 Mayıs Pazar günü yaşanan kısıtlamada İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli illerinde gerçekleşecek su kesintileri internette çokça aratılmaya devam ediliyor. Biz de bu konuyu 23 Mayıs 2021 Su kesintileri başlığı altında haberimizde yer verdik. 23 MAYIS 2021 SU KESİNTİLERİ 23 MAYIS PAZAR İSKİ SU KESİNTİSİ İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Pınartepe Mah,Çakmaklı Mah,Cumhuriyet Mah,Alkent 2000 Mah,Atatürk Mah Arıza Sebebi : Arıza Sebebi İle Basınç Düşüklüğü Açıklama : Kıraç Terfi Trafo Çalışması Sonrası Basınç Düşüklüğü Yaşanmaktadır. Başlama Tarihi : 22.05.2021 22:58 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.5.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] İlçe : Beylikdüzü Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah,Dereağzı Mah,Yakuplu Mah,Adnan Kahveci Mah,Barış Mah,Büyükşehir Mah Arıza Sebebi : Arıza Sebebi İle Basınç Düşüklüğü Açıklama : Kıraç Terfi Trafo Çalışması Sonrası Basınç Düşüklüğü Yaşanmaktadır. Başlama Tarihi : 22.05.2021 22:58 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.5.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] İlçe : Esenyurt Etkilenen Mahalleler : Süleymaniye Mah,Osmangazi Mah,Necip Fazıl Kısakürek Mah,Şehitler Mah,İstiklal Mah[Kıraç Merkez Mah],Örnek Mah,Mevlana Mah,Barbaros Hayrettin Paşa Mah,Atatürk Mah[Kıraç Namık Kemal Mah],Akçaburgaz Mah,Hürriyet Mah,Gökevler Mah,Battalgazi Mah Arıza Sebebi : Arıza Sebebi İle Basınç Düşüklüğü Açıklama : Kıraç Terfi Trafo Çalışması Sonrası Basınç Düşüklüğü Yaşanmaktadır. Başlama Tarihi : 22.05.2021 22:58 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.5.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] İlçe : Zeytinburnu Etkilenen Mahalleler : Sümer Mah,Nuripaşa Mah Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 23.05.2021 09:53 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.5.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] 23 MAYIS PAZAR ASKİ SU KESİNTİSİ PURSAKLAR Arıza Tarihi: 23.05.2021 10:20:00

Tamir Tarihi: 23.05.2021 12:20:00 Detay: Pursaklar ilçesi Fatih mahallesi Mizan sokak içerisinde meydana gelen pvc 110 luk içme suyu şebeke arızası nedeniyle su kesintisi yapılacaktır. Etkilenen Yerler: Fatih mahallesi bir kısmı ,Tevfik ileri mahallesi bir kısmı

POLATLI Arıza Tarihi: 23.05.2021 09:00:00

Tamir Tarihi: 23.05.2021 12:00:00 Detay: ARIZA ONARIM TARİHİ:23.05.2021 09:00 ARIZA BİTİŞ TARİHİ :23.05.2021 12:00 DETAY: PLANSIZ SU KESİNTİSİ : ESENTEPE MAHALLESİ 19 MAYIS CADDESİNDE OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR ETKİLENECEK YERLER: ESENTEPE MAHALLESİ VE GÜLVEREN MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ Etkilenen Yerler: ESENTEPE MAHALLESİ VE GÜLVEREN MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ 23 MAYIS PAZAR İZSU SU KESİNTİSİ BAYRAKLI - ALPASLAN, MUHİTTİN ERENER, ÇİÇEK, CENGİZHAN 23.05.2021 saat 10:05 ile 12:05 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Müteahhit Çalışması 1620/10 sokak no:46 önü için DİKİLİ - ÇANDARLI 23.05.2021 saat 10:05 ile 13:05 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 147. SOKAKTA MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE 147. SOKAK YAKIN CİVARI VE ÇİÇEKLİ SİTESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR FOÇA - YENİKÖY, KEMAL ATATÜRK 23.05.2021 saat 08:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası GERENKÖY ATATÜRK CADDESİ VE YENİKÖY KÜME EVLER ETKİLENİR, FOÇA - KOZBEYLİ, CUMHURİYET 23.05.2021 saat 09:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır. Başka Kurumun Şebekeye Zarar Vermesi ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE, KEMALPAŞA - YİĞİTLER 23.05.2021 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ANA BORU ARIZASI NEDENİNDEN DOLAYI YAKLAŞIK 3SAAT KESİNTİ YAPILACAKTIR. KONAK - 26 AĞUSTOS, ZEYBEK 23.05.2021 saat 09:20 ile 16:20 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır. Müteahhit Çalışması PİRİ REİS CADDESİ İÇİN OLAN KESİNTİDEN ZEYBEK VE 26 AĞUSTOS MAHLLELERİNİN BİR KISMI ETKİLENMEKTEDİR ÖDEMİŞ - YENİKÖY 23.05.2021 saat 09:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ÖDEMİŞ İLÇESİ YENİKÖY MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR. SELÇUK - ŞİRİNCE 23.05.2021 saat 09:50 ile 11:35 arasında yaklaşık 1 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ŞİRİNCE GENEL KESİNTİ. DEPO CIKIŞ ARZASI SEBEBİ TİRE - YENİÇİFTLİK 20.05.2021 saat 15:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Müteahhit Çalışması ELEKTRİK KAZISINDA OLUŞAN ANABORU ARIZASINDAN DOLAYI KESİNTİ GİRİLMİŞTİR TORBALI - İNÖNÜ 23.05.2021 saat 09:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası KANAL ÇALIŞMASI SIRASINDA ANABORUYA ZARAR VERİLMESİNDEN DOLAYI:AYRANCILAR'IN İNÖNÜ MH. NE SU VERİLEMEMEKTEDİR. 23 MAYIS PAZAR İSU SU KESİNTİSİ Mersincik Mah. / Derince 23/05/2021 09:41:00 ile 23/05/2021 11:30:00 tarihleri arasında ŞBK PAT nedeniyle su kesintisi. Değirmendere Merkez Mah. / Gölcük 23/05/2021 09:56:15 ile 23/05/2021 12:00:19 tarihleri arasında ABONE ARIZASI nedeniyle su kesintisi. Yüzbaşılar Mah. / Gölcük 23/05/2021 09:56:15 ile 23/05/2021 12:00:19 tarihleri arasında ABONE ARIZASI nedeniyle su kesintisi. Merkez Mah. / Gölcük 23/05/2021 09:56:15 ile 23/05/2021 12:00:19 tarihleri arasında ABONE ARIZASI nedeniyle su kesintisi. Okan Gül Video ve Yerel Haberler Editörü su kesintisi