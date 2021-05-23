23 Mayıs su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti
İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli illerinde yaşayan vatandaşlar haftanın son günü yaşanacak su kesintileri ile ilgili bilgi almak için internet mecrasında araştırmalarını sürdürüyor. Biz sokağa çıkma yasağının uygulandığı bu günde gerçekleşen su kesinti listelerini haberimizde derledik.
23 Mayıs Pazar günü yaşanan kısıtlamada İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli illerinde gerçekleşecek su kesintileri internette çokça aratılmaya devam ediliyor. Biz de bu konuyu 23 Mayıs 2021 Su kesintileri başlığı altında haberimizde yer verdik.
23 MAYIS 2021 SU KESİNTİLERİ
23 MAYIS PAZAR İSKİ SU KESİNTİSİ
|İlçe
|:
|B.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Pınartepe Mah,Çakmaklı Mah,Cumhuriyet Mah,Alkent 2000 Mah,Atatürk Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Arıza Sebebi İle Basınç Düşüklüğü
|Açıklama
|:
|Kıraç Terfi Trafo Çalışması Sonrası Basınç Düşüklüğü Yaşanmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|22.05.2021 22:58
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 23.5.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
|İlçe
|:
|Beylikdüzü
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Cumhuriyet Mah,Dereağzı Mah,Yakuplu Mah,Adnan Kahveci Mah,Barış Mah,Büyükşehir Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Arıza Sebebi İle Basınç Düşüklüğü
|Açıklama
|:
|Kıraç Terfi Trafo Çalışması Sonrası Basınç Düşüklüğü Yaşanmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|22.05.2021 22:58
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 23.5.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
|İlçe
|:
|Esenyurt
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Süleymaniye Mah,Osmangazi Mah,Necip Fazıl Kısakürek Mah,Şehitler Mah,İstiklal Mah[Kıraç Merkez Mah],Örnek Mah,Mevlana Mah,Barbaros Hayrettin Paşa Mah,Atatürk Mah[Kıraç Namık Kemal Mah],Akçaburgaz Mah,Hürriyet Mah,Gökevler Mah,Battalgazi Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Arıza Sebebi İle Basınç Düşüklüğü
|Açıklama
|:
|Kıraç Terfi Trafo Çalışması Sonrası Basınç Düşüklüğü Yaşanmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|22.05.2021 22:58
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 23.5.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
|İlçe
|:
|Zeytinburnu
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Sümer Mah,Nuripaşa Mah
|Arıza Sebebi
|:
|200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|23.05.2021 09:53
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 23.5.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
23 MAYIS PAZAR ASKİ SU KESİNTİSİ
PURSAKLAR
Arıza Tarihi: 23.05.2021 10:20:00
Tamir Tarihi: 23.05.2021 12:20:00
Detay: Pursaklar ilçesi Fatih mahallesi Mizan sokak içerisinde meydana gelen pvc 110 luk içme suyu şebeke arızası nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Fatih mahallesi bir kısmı ,Tevfik ileri mahallesi bir kısmı
POLATLI
Arıza Tarihi: 23.05.2021 09:00:00
Tamir Tarihi: 23.05.2021 12:00:00
Detay: ARIZA ONARIM TARİHİ:23.05.2021 09:00 ARIZA BİTİŞ TARİHİ :23.05.2021 12:00 DETAY: PLANSIZ SU KESİNTİSİ : ESENTEPE MAHALLESİ 19 MAYIS CADDESİNDE OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR ETKİLENECEK YERLER: ESENTEPE MAHALLESİ VE GÜLVEREN MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ
Etkilenen Yerler: ESENTEPE MAHALLESİ VE GÜLVEREN MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ
23 MAYIS PAZAR İZSU SU KESİNTİSİ
BAYRAKLI - ALPASLAN, MUHİTTİN ERENER, ÇİÇEK, CENGİZHAN
23.05.2021 saat 10:05 ile 12:05 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Müteahhit Çalışması
1620/10 sokak no:46 önü için
DİKİLİ - ÇANDARLI
23.05.2021 saat 10:05 ile 13:05 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
147. SOKAKTA MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE 147. SOKAK YAKIN CİVARI VE ÇİÇEKLİ SİTESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR
FOÇA - YENİKÖY, KEMAL ATATÜRK
23.05.2021 saat 08:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
GERENKÖY ATATÜRK CADDESİ VE YENİKÖY KÜME EVLER ETKİLENİR,
FOÇA - KOZBEYLİ, CUMHURİYET
23.05.2021 saat 09:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.
Başka Kurumun Şebekeye Zarar Vermesi
ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE,
KEMALPAŞA - YİĞİTLER
23.05.2021 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
ANA BORU ARIZASI NEDENİNDEN DOLAYI YAKLAŞIK 3SAAT KESİNTİ YAPILACAKTIR.
KONAK - 26 AĞUSTOS, ZEYBEK
23.05.2021 saat 09:20 ile 16:20 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.
Müteahhit Çalışması
PİRİ REİS CADDESİ İÇİN OLAN KESİNTİDEN ZEYBEK VE 26 AĞUSTOS MAHLLELERİNİN BİR KISMI ETKİLENMEKTEDİR
ÖDEMİŞ - YENİKÖY
23.05.2021 saat 09:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
ÖDEMİŞ İLÇESİ YENİKÖY MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
SELÇUK - ŞİRİNCE
23.05.2021 saat 09:50 ile 11:35 arasında yaklaşık 1 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
ŞİRİNCE GENEL KESİNTİ. DEPO CIKIŞ ARZASI SEBEBİ
TİRE - YENİÇİFTLİK
20.05.2021 saat 15:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
Müteahhit Çalışması
ELEKTRİK KAZISINDA OLUŞAN ANABORU ARIZASINDAN DOLAYI KESİNTİ GİRİLMİŞTİR
TORBALI - İNÖNÜ
23.05.2021 saat 09:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
KANAL ÇALIŞMASI SIRASINDA ANABORUYA ZARAR VERİLMESİNDEN DOLAYI:AYRANCILAR'IN İNÖNÜ MH. NE SU VERİLEMEMEKTEDİR.
23 MAYIS PAZAR İSU SU KESİNTİSİ
Mersincik Mah. / Derince
23/05/2021 09:41:00 ile 23/05/2021 11:30:00 tarihleri arasında ŞBK PAT nedeniyle su kesintisi.
Değirmendere Merkez Mah. / Gölcük
23/05/2021 09:56:15 ile 23/05/2021 12:00:19 tarihleri arasında ABONE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.
Yüzbaşılar Mah. / Gölcük
23/05/2021 09:56:15 ile 23/05/2021 12:00:19 tarihleri arasında ABONE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.
Merkez Mah. / Gölcük
23/05/2021 09:56:15 ile 23/05/2021 12:00:19 tarihleri arasında ABONE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.