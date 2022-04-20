Geçtiğimiz sene pandemi gölgesinde kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları için bu sene heyecan başladı. Belediyeler bayram günlerinde toplu taşımalara indirim uygulayabiliyorlar. Ankaralılar da merakla '23 Nisan 2022 toplu taşıma bedava mı Ankara? 23 Nisan'da EGO, Başkentray ücretsiz mi?' sorularını aratıyor. İşte detaylar...

23 NİSAN 2022 TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI ANKARA? 23 NİSAN'DA EGO, BAŞKENTRAY ÜCRETSİZ Mİ?

EGO Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklama ile 23 Nisan'da ücretsiz hizmet verecek toplu taşıma araçlarını duyurdu. İşte o açıklama;

"EGO Genel Müdürlüğü toplu taşıma araçları (EGO Otobüsleri, Metro ve ANKARAY) “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı”mızın 102. yılı olan 23 Nisan 2022 Cumartesi günü vatandaşlarımıza ücretsiz olarak hizmet verecektir.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisince alınan “İlk Mahalli İdare seçimlerine kadar dini ve milli bayram günlerinde saat 06.00’dan başlayarak gece saat 24.00’e kadar EGO Genel Müdürlüğüne ait otobüs, raylı sistemler ve teleferik ile verilen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlandırılması …” kararı gereği vatandaşlarımız, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda EGO Genel Müdürlüğünce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden, ücretsiz faydalanabileceklerdir.

342 güzergâhta hizmet vermeye devam eden EGO otobüslerinin hareket saatleri ve güzergâhlarına, EGO CEP’TE mobil uygulamasından ve Kuruluşumuz internet sitesinde (www.ego.gov.tr) bulunan “Şehir İçi Ulaşım/Web Bilgi Sistemi” bölümünden ulaşılabilir.

Saygılarımızla."

ANKARA TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ 2022 NE KADAR?

UKOME tarafından oy çokluğu ile kabul edilen yeni fiyat tarifesi sonrasında tam bilet 6,5 TL, öğrenci biniş ücreti 3,5 TL'ye çıkarıldı. Zamlar aktarma ücretlerine yansıtılmadı. Yapılan zamdan sonraki yeni tarife 15 Mart 2022 tarihinde uygulanmaya başlandı. Son yapılan zamdan önce 5 Ocak 2022'de bir zam daha yapılmış ve bu zam ile tam biniş 3,25 TL'den 4,5 TL'ye, öğrenci binişi de 1,75 TL'den 2,5 TL'ye çıkarılmıştı.