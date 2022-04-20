Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl Cumartesi gününe denk geliyor. Özellikle resmi tatil olan 23 Nisan'da özel sektör çalışanları tatil yapıp yapmayacağını bilmek istiyorlar. Bu kapsamda bizler de en çok araştırılan 23 Nisan özel sektör tatil mi 2022 ? 23 Nisan fabrikalar, işyerleri tatil mi? sorularının yanıtlarına haberimizde yer verdik.

23 NİSAN ÖZEL SEKTÖR TATİL Mİ 2022 ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatiller arasında yer almaktadır. Bu resmi tatil tüm kamu ve özel sektörleri kapsamaktadır. Ancak, basın, sağlık sektörü ve temel gıdaların üretiminin yapıldığı işletmeler mesai yaparak bu günlerde çalışmaktadır. Özel sektörde 23 Nisan'ın tatil olup olmamasına çalışılan kurumlarda da karar verebilmektedir.

23 NİSAN FABRİKALAR, İŞYERLERİ TATİL Mİ?

Genellikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda fabrikalar ve işyerleri resmi tatil kapsamında çalışmamaktadır. Ancak bu durum fabrika yönetimi ve işyerinin alacağı kararla değişiklik gösterebilmektedir.

Öte yandan birçok işletme faaliyetlerini sürdürse bile personelinin bir kısmını çalıştırmamaktadır.