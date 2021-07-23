23 Temmuz 2021 Cuma Star TV yayın akışı | Kubat ile Müzik Sahnesi Star'da
Star TV'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Medcezir dizisi ile güne başlayan Star TV'de akşam birbirinden özel konukların bulunduğu Kubat ile Müzik Sahnesi izleyici karşısına geçiyor. İşte 23 Temmuz 2021 Cuma Star TV yayın akışı...
Ekranların sevilen kanallarından biri olan Star TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Biz de haberimizde 23 Temmuz 2021 Cuma Star TV yayın akışına yer verdik. 13:30'da sevilerek izlenen Aramızda Kalsın dizisi Star TV ekranında olurken akşam izleyenlerle keyifli anlar yaşatan Kubat ile Müzik Sahnesi programı şahane konuklarıyla ekrana geliyor...
23 TEMMUZ 2021 CUMA STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Medcezir
09:30 Yüksek Sosyete
10:30 Erkenci Kuş
13:30 Aramızda Kalsın
16:30 Ayşecik ile Ömercik
18:30 Star Haber
20:00 Kubat ile Müzik Sahnesi