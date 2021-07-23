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23 Temmuz 2021 Cuma Star TV yayın akışı | Kubat ile Müzik Sahnesi Star'da

Star TV'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Medcezir dizisi ile güne başlayan Star TV'de akşam birbirinden özel konukların bulunduğu Kubat ile Müzik Sahnesi izleyici karşısına geçiyor. İşte 23 Temmuz 2021 Cuma Star TV yayın akışı...

23 Temmuz 2021 Cuma Star TV yayın akışı | Kubat ile Müzik Sahnesi Star'da

Ekranların sevilen kanallarından biri olan Star TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Biz de haberimizde 23 Temmuz 2021 Cuma Star TV yayın akışına yer verdik. 13:30'da sevilerek izlenen Aramızda Kalsın dizisi Star TV ekranında olurken akşam izleyenlerle keyifli anlar yaşatan Kubat ile Müzik Sahnesi programı şahane konuklarıyla ekrana geliyor...

23 TEMMUZ 2021 CUMA STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Medcezir

09:30 Yüksek Sosyete

10:30 Erkenci Kuş

13:30 Aramızda Kalsın

16:30 Ayşecik ile Ömercik

18:30 Star Haber

20:00 Kubat ile Müzik Sahnesi

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