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23 Temmuz 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı | Türk Sineması " Nuh'un Gemisi Cudi'de" TRT 1'de!

Temmuz 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı merakla araştırılıyor. TRT1 bugün güne Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi programı ile başlayıp, Türk Sineması " Nuh'un Gemisi Cudi'de" filmi ile devam ediyor. Bayram Sineması "Gönül Dağı-Kurban" ile yayını sonlandırıyor.

23 Temmuz 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı | Türk Sineması " Nuh'un Gemisi Cudi'de" TRT 1'de!

TRT 1'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 23 Temmuz 2021 Cuma TRT 1 yayın akışına yer verdik. 11:45'te Gönül Dağı ekranlarda olurken 19:55'te Doğrusu Ne programı yayınlanıyor. 20:00'da ise sevilen Türk Sineması " Nuh'un Gemisi Cudi'de TRT 1 ekranlarında oluyor...

23 TEMMUZ 2021 CUMA TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:30 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

06:25 Kalk Gidelim

09:55 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

11:45 Gönül Dağı (Altyazılı)

15:35 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Türk Sineması " Nuh'un Gemisi Cudi'de"

22:30 Bayram Sineması "Gönül Dağı-Kurban" (Altyazılı)

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