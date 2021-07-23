23 Temmuz 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı | Türk Sineması " Nuh'un Gemisi Cudi'de" TRT 1'de!
Temmuz 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı merakla araştırılıyor. TRT1 bugün güne Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi programı ile başlayıp, Türk Sineması " Nuh'un Gemisi Cudi'de" filmi ile devam ediyor. Bayram Sineması "Gönül Dağı-Kurban" ile yayını sonlandırıyor.
TRT 1'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 23 Temmuz 2021 Cuma TRT 1 yayın akışına yer verdik. 11:45'te Gönül Dağı ekranlarda olurken 19:55'te Doğrusu Ne programı yayınlanıyor. 20:00'da ise sevilen Türk Sineması " Nuh'un Gemisi Cudi'de TRT 1 ekranlarında oluyor...
23 TEMMUZ 2021 CUMA TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:30 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
06:25 Kalk Gidelim
09:55 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
11:45 Gönül Dağı (Altyazılı)
15:35 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Türk Sineması " Nuh'un Gemisi Cudi'de"
22:30 Bayram Sineması "Gönül Dağı-Kurban" (Altyazılı)