23 Temmuz 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı | TRT Filarmoni Orkestrası 'Senfonik Yeşilçam Şarkıları' TRT2'de! 23 Temmuz 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı merak ediliyor. 07:00'da Anadolu Arkeolojisi ekrana gelirken 09:15''de Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar TRT 2 ekranlarında oluyor. Akşam ise TRT Filarmoni Orkestrası 'Senfonik Yeşilçam Şarkıları' izleyiciyle buluşuyor. İşte 23 Temmuz 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı...

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TRT 2 yayın akışı merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde 23 Temmuz Cuma TRT 2 yayın akışına yer verdik. 06:30'da Hayat Sanat yayınlanırken 10:15'te 10:15TRT Filarmoni Orkestrası 'Türk Müziğinden Etkilenen Besteciler' ekrana geliyor. Akşam TRT Filarmoni Orkestrası 'Senfonik Yeşilçam Şarkıları' TRT2 ekranlarında oluyor. 23 TEMMUZ 2021 CUMA TRT 2 YAYIN AKIŞI 06:30 Hayat Sanat 07:00 Anadolu Arkeolojisi 07:30 Aramızda Müzik Var 08:15 Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain) 09:15 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar 10:15 TRT Filarmoni Orkestrası 'Türk Müziğinden Etkilenen Besteciler' 12:00 Tarihin Ruhu 12:30 Hayat Sanat 13:00 Bir Resim Bir Hikaye 13:30 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta 14:30 Evliya Çelebi 15:00 Anjelika Akbar İle Sesler 15:30 İzler Suretler 15:45 Kısa Bir Ara 16:00 Felsefe Söyleşileri 17:00 Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain) 18:00 Hayat Sanat 18:30 Geri Dönüşen Sanat 18:45 Fotoğraflar 19:00 Karalama Defteri 19:30 Muasır 20:00 TRT Filarmoni Orkestrası 'Senfonik Yeşilçam Şarkıları' 21:20 Renkler 21:30 Yabancı Sinema: Zürafa (Girafada) 23:00 Belgesel: Para 23:30 İhmal Edilebilir Nasihatler