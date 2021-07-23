23 Temmuz 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı | TRT Filarmoni Orkestrası 'Senfonik Yeşilçam Şarkıları' TRT2'de!
23 Temmuz 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı merak ediliyor. 07:00'da Anadolu Arkeolojisi ekrana gelirken 09:15''de Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar TRT 2 ekranlarında oluyor. Akşam ise TRT Filarmoni Orkestrası 'Senfonik Yeşilçam Şarkıları' izleyiciyle buluşuyor. İşte 23 Temmuz 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı...
TRT 2 yayın akışı merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde 23 Temmuz Cuma TRT 2 yayın akışına yer verdik. 06:30'da Hayat Sanat yayınlanırken 10:15'te 10:15TRT Filarmoni Orkestrası 'Türk Müziğinden Etkilenen Besteciler' ekrana geliyor. Akşam TRT Filarmoni Orkestrası 'Senfonik Yeşilçam Şarkıları' TRT2 ekranlarında oluyor.
23 TEMMUZ 2021 CUMA TRT 2 YAYIN AKIŞI
06:30 Hayat Sanat
07:00 Anadolu Arkeolojisi
07:30 Aramızda Müzik Var
08:15 Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain)
09:15 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar
10:15 TRT Filarmoni Orkestrası 'Türk Müziğinden Etkilenen Besteciler'
12:00 Tarihin Ruhu
12:30 Hayat Sanat
13:00 Bir Resim Bir Hikaye
13:30 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta
14:30 Evliya Çelebi
15:00 Anjelika Akbar İle Sesler
15:30 İzler Suretler
15:45 Kısa Bir Ara
16:00 Felsefe Söyleşileri
17:00 Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain)
18:00 Hayat Sanat
18:30 Geri Dönüşen Sanat
18:45 Fotoğraflar
19:00 Karalama Defteri
19:30 Muasır
20:00 TRT Filarmoni Orkestrası 'Senfonik Yeşilçam Şarkıları'
21:20 Renkler
21:30 Yabancı Sinema: Zürafa (Girafada)
23:00 Belgesel: Para
23:30 İhmal Edilebilir Nasihatler