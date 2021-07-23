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23 Temmuz 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı | TRT Filarmoni Orkestrası 'Senfonik Yeşilçam Şarkıları' TRT2'de!

23 Temmuz 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı merak ediliyor. 07:00'da Anadolu Arkeolojisi ekrana gelirken 09:15''de Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar TRT 2 ekranlarında oluyor. Akşam ise TRT Filarmoni Orkestrası 'Senfonik Yeşilçam Şarkıları' izleyiciyle buluşuyor. İşte 23 Temmuz 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı...

23 Temmuz 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı | TRT Filarmoni Orkestrası 'Senfonik Yeşilçam Şarkıları' TRT2'de!

TRT 2 yayın akışı merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde 23 Temmuz Cuma TRT 2 yayın akışına yer verdik. 06:30'da Hayat Sanat yayınlanırken 10:15'te 10:15TRT Filarmoni Orkestrası 'Türk Müziğinden Etkilenen Besteciler' ekrana geliyor. Akşam TRT Filarmoni Orkestrası 'Senfonik Yeşilçam Şarkıları'  TRT2 ekranlarında oluyor.

23 TEMMUZ 2021 CUMA TRT 2 YAYIN AKIŞI

06:30 Hayat Sanat

07:00 Anadolu Arkeolojisi

07:30 Aramızda Müzik Var

08:15 Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain)

09:15 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar

10:15 TRT Filarmoni Orkestrası 'Türk Müziğinden Etkilenen Besteciler'

12:00 Tarihin Ruhu

12:30 Hayat Sanat

13:00 Bir Resim Bir Hikaye

13:30 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta

14:30 Evliya Çelebi

15:00 Anjelika Akbar İle Sesler

15:30 İzler Suretler

15:45 Kısa Bir Ara

16:00 Felsefe Söyleşileri

17:00 Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain)

18:00 Hayat Sanat

18:30 Geri Dönüşen Sanat

18:45 Fotoğraflar

19:00 Karalama Defteri

19:30 Muasır

20:00 TRT Filarmoni Orkestrası 'Senfonik Yeşilçam Şarkıları'

21:20 Renkler

21:30 Yabancı Sinema: Zürafa (Girafada)

23:00 Belgesel: Para

23:30 İhmal Edilebilir Nasihatler 

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