Tüm dünyada en çok sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları ilgiyle takip ediliyor. Liglerin ve Avrupa kupalarının başlamasıyla heyecan artarak devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen futbolseverler ise hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 23 Ekim 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

23 EKİM 2021 CUMARTESİ HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

23 Ekim 2021 Cumartesi günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.



09:00

Shonan Bellmar - Yokohama FC

Japonya J.League

Bilyoner TV



09:00

Iwata - Ehime

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



10:00

Ansan Greeners - Seoul E Land

Güney Kore 2.Ligi

Bilyoner TV



10:00

Bucheon - Asan

Güney Kore 2.Ligi

Bilyoner TV



10:55

Şahinbey Bld. - Etimesgut Bld.

Ampute Futbol Türkiye Kupası Final

TRT Spor



11:00

Gamba Osaka - Sagan Tosu

Japonya J.League

Bilyoner TV



12:00

Tom Tomsk - Volgar Astrakhan

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



12:30

Busan - Gyeongnam

Güney Kore 2.Ligi

Bilyoner TV



12:30

Gimcheon Sangmu - Jeonnam Dragons

Güney Kore 2.Ligi

Bilyoner TV



13:00

Neftekhimik - Tekstilshtik

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



13:00

Slutsk - Smorgon

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



13:30

Ç.Rizespor - Kasımpaşa

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1



13:30

Keçiörengücü - İstanbulspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1



13:30

Rakow Czestochowa - Termalica

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



13:45

AC Horsens - Lyngby

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV



14:00

Elazığspor - Kahta 02

TFF 3. Lig

Yayın Yok



14:00

Tepecikspor - Karşıyaka

TFF 3. Lig

Yayın Yok



14:00

İnegölspor - Sakaryaspor

TFF 2. Lig

Kanal On 6, Bursa TV, 264 Sakarya



14:00

1922 Konyaspor - Eskişehirspor

TFF 2. Lig

Yayın Yok



14:00

Aksaray Bld. - Darıca G.Birliği

TFF 3. Lig

Kanal 68



14:00

Kuşadası Gençlik - Beyoğlu Yeni Çarşı

TFF 3. Lig

Ege TV



14:00

Vasalunds - Vasteraas

İsveç Superettan

Bilyoner TV



14:00

Kömürspor - Şanlıurfaspor

TFF 2. Lig

TRT Kürdi



14:00

Orenburg - SKA Khabarovsk

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



14:00

Nizhny Novgorod - Krasnodar

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV



14:00

Ceyhanspor - Fethiyespor

TFF 3. Lig

FRT Tv Fethiye



14:00

Fatsa Bld. - Artvin Hopa

TFF 3. Lig

Altaş TV Ordu



14:30

F.Düsseldorf - Karlsruhe

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 3, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV



14:30

Holstein Kiel - Darmstadt 98

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports Max 2, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV



14:30

Nürnberg - Heidenheim

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 5, Bilyoner TV



14:30

Chelsea - Norwich City

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus, S Sport



14:30

Cardiff City - Middlesbrough

İngiltere Championship

Bein Sports 4, Bilyoner TV



14:30

Jerv - Start

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



15:00

Valencia - Mallorca

İspanya La Liga

Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV



15:00

Sabah Bakü - Sumqayıt

Azerbaycan Premier Ligi

CBC Sport



15:00

Honka - Haka

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



15:00

Mikkeli - Jippo

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV



15:00

MuSa - Klubi 04

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV



15:00

PK 35 - KPV

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV



15:00

Ekenas - Gnistan

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV



15:00

Rovaniemi - TPS Turku

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV



15:00

VPS - Jaro

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV



15:00

Esbjerg - Fredericia

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV



15:00

Voluntari - Arges

Romanya Liga 1

Bilyoner TV



15:00

Akron Togliatti - Olimp Dolgoprudny

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



15:00

FC Vitebsk - Shakhtyor Soligorsk

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



15:00

Benevento - Cosenza

İtalya Serie B

Bilyoner TV



15:00

Lecce - Perugia

İtalya Serie B

Bilyoner TV



15:00

Monza - Cittadella

İtalya Serie B

Bilyoner TV



15:00

Ternana - Vicenza

İtalya Serie B

Bilyoner TV



15:30

Grazer - Liefering

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV



15:30

Rapid Wien 2 - Dornbirn

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV



16:00

Salernitana - Empoli

İtalya Serie A

S Sport 2S Sport PlusBilyoner TV



16:00

Gaziantep FK - Giresunspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2



16:00

Konyaspor - Kayserispor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1



16:00

Tuzlaspor - Bandırmaspor

Spor Toto 1. Lig

TRT SporBein Sports Max 1



16:00

Jönköpings - Orgryte

İsveç Superettan

Bilyoner TV



16:00

Norrby - Östersunds

İsveç Superettan

Bilyoner TV



16:00

Djurgarden - Kalmar

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



16:00

Paris FC - Toulouse

Fransa Ligue 2

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV



16:00

Osijek - Dragovoljac

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV



16:00

Bravo - Domzale

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV



16:00

Volgograd - Alania Vladikavkaz

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



16:00

Lechia Gdansk - Gornik Zabrze

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



16:00

Bravo - Domzale

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV



16:30

Bayern Münih - Hoffenheim

Almanya Bundesliga

Bein Sports 3, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV



16:30

Arminia Bielefeld - B.Dortmund

Almanya Bundesliga

Bein Sports 4, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV



16:30

Leipzig - Greuther Fürth

Almanya Bundesliga

Bein Sports Max 2, Bilyoner TV



16:30

Wolfsburg - Freiburg

Almanya Bundesliga

Bein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 5, Bilyoner TV



16:30

Rostov - Arsenal Tula

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV



17:00

Crystal Palace - Newcastle

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus



17:00

Everton - Watford

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus, S Sport



17:00

Leeds United - Wolverhampton

İngiltere Premier Lig

A Spor, S Sport Plus



17:00

Southampton - Burnley

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus



17:00

Ibiza - Fuenlabrada

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



17:00

Coventry - Derby County

İngiltere Championship

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV



17:00

Mariehamn - KTP

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



17:00

KuPS - HIFK Helsinki

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



17:00

Aberdeen - Hibernian

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV



17:00

Celtic - St.Johnstone

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV



17:00

Dundee United - Motherwell

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV



17:00

Hearts - Dundee FC

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV



17:00

Ross Country - Livingston

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV



17:00

Fakel Voronej - M.Lipetsk

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



17:00

Kamaz - Spartak Moskova 2

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



17:00

Krasnodar 2 - Kuban

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



17:00

Torpedo Moskova - Yenisey

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



17:00

Gomel - Energetik BGU

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



17:00

Viking - Lilleström

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



17:00

Arbroath - Ayr

İskoçya Championship

Bilyoner TV



17:00

Kilmarnock - Hamilton

İskoçya Championship

Bilyoner TV



17:00

Partick - Dunfermline

İskoçya Championship

Bilyoner TV



17:00

Queen of South - Morton

İskoçya Championship

Bilyoner TV



17:00

Raith - Inverness

İskoçya Championship

Bilyoner TV



17:00

Slovan Liberec - Sigma Olomouc

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



17:00

Pardubice - Fastav Zlin

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



17:00

Slovacko - Bohemians 1905

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



17:15

Cadiz - Alaves

İspanya La Liga

D Smart Youtube, Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV



17:15

Neftçi Bakü - Zira

Azerbaycan Premier Ligi

CBC Sport



17:15

Cercle Brugge - Standard Liege

Belçika Pro League

Bilyoner TV



17:15

Al Wahda - Emirates Club

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV



17:15

Frosinone - Ascoli

İtalya Serie B

Bilyoner TV



17:30

Santa Clara - Famalicao

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV



17:30

Mioveni - Botosani

Romanya Liga 1

Bilyoner TV



17:30

Roda - FC Emmen

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



18:00

Nantes - Clermont

Fransa Ligue 1

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV



18:00

Aluminij - NK Celje

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV



18:00

Admira - WSG Tirol

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV



18:00

Austria Vienna - SV Ried

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV



18:00

Wolfsberger - A.Klagenfurt

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV



18:00

Aluminij - NK Celje

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV



18:05

Hajduk Split - ND Gorica

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV



18:15

Atromitos - Ionikos

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV



18:30

Hacken - Halmstads

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



18:30

Pogon Szczecin - Jagiellonia

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



19:00

Sassuolo - Venezia

İtalya Serie A

S Sport 2S Sport PlusBilyoner TV



19:00

Göztepe - Trabzonspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1



19:00

Akhisarspor - Uşakspor

TFF 2. Lig

Yayın Yok



19:00

Afjet Afyonspor - Etimesgut Bld.

TFF 2. Lig

Yayın Yok



19:00

Boluspor - Menemenspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Avaz, Bein Sports Max 2



19:00

Samsunspor - BB Erzurumspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1



19:00

Huancayo - Deportivo Binacional

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV



19:00

Pohronie - Spartak Trnava

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV



19:00

Senica - Ruzomberok

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV



19:00

Zlate Moravce - AS Trencin

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV



19:00

Baltika - Veles Moskova

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



19:00

Smyrnis - Giannina

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV



19:00

CSKA Moskova - Samara

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV



19:00

Brest - Isloch Minsk

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



19:00

Stabaek - Molde

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



19:00

Young Boys - FC Lausanne

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV



19:00

Pohronie - Spartak Trnava

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV



19:00

Senica - Ruzomberok

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV



19:00

Zlate Moravce - AS Trencin

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV



19:00

Tarsus İY - Nazilli Belediyespor

TFF 2. Lig

Sun TV Mersin



19:15

Sporting Gijon - Valladolid

İspanya La Liga 2

La Liga 123 YoutubeBilyoner TV



19:30

Hertha Berlin - Monchengladbach

Almanya Bundesliga

Bein Sports 2, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV



19:30

Brighton - Manchester City

İngiltere Premier Lig

S Sport PlusS Sport



19:30

Elche - Espanyol

İspanya La Liga

S Sport Plus, Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV



19:30

Kortrijk - Oostende

Belçika Pro League

Bilyoner TV



19:30

Mechelen - Zulte Waregem

Belçika Pro League

Bilyoner TV



19:30

Brescia - Cremonese

İtalya Serie B

Bilyoner TV



19:45

Utrecht - Heerenveen

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV



20:00

Tondela - Porto

Portekiz Liga NOS

S Sport Plus, Bilyoner TV



20:00

Ajaccio - Nancy

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



20:00

Amiens - Valenciennes

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



20:00

Dunkerque HB - Caen

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



20:00

Grenoble - JDA Dijon

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

20:00

Guingamp - Nimes

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



20:00

Le Havre - Pau

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



20:00

Niort - Rodez

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



20:00

Sochaux - Quevilly Rouen

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



20:30

Dinamo Bucuresti - Rapid Bükreş

Romanya Liga 1

Bilyoner TV



20:30

Asteras Tripolis - Panathinaikos

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV



21:00

Zwolle - Heracles

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV



21:00

Wisla Plock - Slask Wroclaw

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



21:15

San Martin - Alianza Atl.

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV



21:15

Koper - O. Ljubljana

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV



21:15

Koper - O. Ljubljana

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV



21:30

Schalke 04 - Dynamo Dresden

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 3, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV



21:30

Malaga - Lugo

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



21:30

Finn Harps - Sligo Rovers

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV



21:30

Longford - Shamrock Rovers

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV



21:30

Grasshoppers - FC Zurich

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV



21:45

Bologna - Milan

İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport, CBC Sport, Bilyoner TV



21:45

KAS Eupen - St.Gilloise

Belçika Pro League

Bilyoner TV



21:45

Lierse - Deinze

Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV



22:00

Leganes - Tenerife

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



22:00

Athletic Bilbao - Villarreal

İspanya La Liga

S Sport Plus, Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV



22:00

Lille - Brest

Fransa Ligue 1

Bein Sports 2, Bilyoner TV



22:00

RKC Waalwijk - Sparta Rotterdam

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV



22:00

The Strongest - Real Potosi

Bolivya Premier Ligi

Bilyoner TV



22:30

Seattle Sounders - Kansas City

MLS

Bilyoner TV



22:30

Sporting Lisbon - Moreirense

Portekiz Liga NOS

S Sport Plus, Bilyoner TV



22:30

Vitoria - Brasil de Pelotas

Brezilya Serie B

Bilyoner TV



23:00

Juventude - Ceara

Brezilya Serie A

Bilyoner TV



23:00

Santos - America Mineiro

Brezilya Serie A

Bilyoner TV



23:30

U. Deportes - Cusco

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV