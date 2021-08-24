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24 Ağustos 2021 Salı Star TV yayın akışı | Dizi Ada Masalı yeni bölümüyle Star TV'de

Star TV'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. Güne Mesut Yar ile Bugün ve Sabahın Sultanı Seda Sayan programları ile başlayan kanalda akşam sevilen dizi Ada Masalı dizisi izleyici karşısına çıkıyor. İşte 24 Ağustos 2021 Salı Star TV yayın akışı..

24 Ağustos 2021 Salı Star TV yayın akışı | Dizi Ada Masalı yeni bölümüyle Star TV'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan Star TV'nin yayın akışı merakla aratılıyor. Sabah saatlerinde Sabahın Sultanı Seda Sayan ekranlarda olurken 13.00'da Serap Paközle Gerçeğin Peşinde yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise başrollerini Ayça Ayşin Turan ve Alp Nevruz'un paylaştığı Ada Masalı dizisi yeni bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. İşte 24 Ağustos 2021 Salı Star TV yayın akışı...

24 AĞUSTOS 2021 STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultan Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Star Market

18:15 Umudun Askerleri

18:30 Star Haber

20:00 Ada Masalı (Yeni Bölüm)

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