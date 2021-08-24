24 Ağustos 2021 Salı TRT 2 yayın akışı | Düşüncenin Seyir Defteri TRT 2'de

TRT 2 yayın akışı merak ediliyor. Saat 09.30'da Koleksiyoner ekranda olurken 14:30'da Aramızda Müzik Var yayınlanıyor. Akşam ise saatler 20.00'yi gösterdiğinde Düşüncenin Seyir Defteri TRT 2 izleyicisiyle buluşuyor. İşte 24 Ağustos 2021 Salı TRT 2 yayın akışı...

24 AĞUSTOS 2021 SALI TRT 2 YAYIN AKIŞI

09:00 Belgesel: Para

09:30 Koleksiyoner

11:45 Kısa Bir Ara

12:00 Tarihin Ruhu

12:30 Hayat Sanat

13:00 Bir Resim Bir Hikaye

13:30 İhmal Edilebilir Nasihatler

14:30 Aramızda Müzik Var

15:15 Karalama Defteri

15:45 Fotoğraflar

16:00 Mim

17:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

17:30 Anjelika Akbar İle Sesler

18:00 Hayat Sanat

18:30 Eskici

19:00 Bir Resim Bir Hikaye

19:30 Tarihin Ruhu

20:00 Düşüncenin Seyir Defteri

21:00 Yabancı Sinema: Meleklerin Koruyucusu (Guardian of Angels)

22:20 Renkler

22:30 Sarayın Lezzetleri

23:00 Tarih Söyleşileri