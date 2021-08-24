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24 Ağustos 2021 Salı TRT 2 yayın akışı | Düşüncenin Seyir Defteri TRT 2'de

TRT 2'de bugün ne var? sorusuna yanıt arayanlar için 24 Ağustos 2021 Salı TRT 2 yayın akışına haberimizde yer verdik. Saat 09.00'dea Belgesel: Para ekranda olurken 15:15'da Karalama yayınlanıyor. Akşam ise Düşüncenin Seyir Defteri izleyici karşısına çıkıyor...

24 Ağustos 2021 Salı TRT 2 yayın akışı | Düşüncenin Seyir Defteri TRT 2'de

TRT 2 yayın akışı merak ediliyor. Saat 09.30'da Koleksiyoner ekranda olurken 14:30'da Aramızda Müzik Var yayınlanıyor. Akşam ise saatler 20.00'yi gösterdiğinde Düşüncenin Seyir Defteri TRT 2 izleyicisiyle buluşuyor. İşte 24 Ağustos 2021 Salı TRT 2 yayın akışı...

24 AĞUSTOS 2021 SALI TRT 2 YAYIN AKIŞI

09:00 Belgesel: Para
09:30 Koleksiyoner
11:45 Kısa Bir Ara
12:00 Tarihin Ruhu
12:30 Hayat Sanat
13:00 Bir Resim Bir Hikaye
13:30 İhmal Edilebilir Nasihatler
14:30 Aramızda Müzik Var
15:15 Karalama Defteri
15:45 Fotoğraflar
16:00 Mim
17:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
17:30 Anjelika Akbar İle Sesler
18:00 Hayat Sanat
18:30 Eskici
19:00 Bir Resim Bir Hikaye
19:30 Tarihin Ruhu
20:00 Düşüncenin Seyir Defteri
21:00 Yabancı Sinema: Meleklerin Koruyucusu (Guardian of Angels)
22:20 Renkler
22:30 Sarayın Lezzetleri
23:00 Tarih Söyleşileri

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