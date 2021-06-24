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24 Haziran 2021 Perşembe Show TV yayın akışı |Yeşilçam efsanesi Züğürt Ağa Show TV'de

Ekranların en sevilen kanalları arasında bulunan Show TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Güne Alev Alev ve Kahraman Babam dizileriyle başlayan kanal akşam Yeşilçam'ın efsane yapımlarından Züğürt Ağa filmini ekrana veriyor. İşte 24 Haziran 2021 Perşembe Show TV yayın akışı...

24 Haziran 2021 Perşembe Show TV yayın akışı |Yeşilçam efsanesi Züğürt Ağa Show TV'de

Yayın akışlarını merak edenler için 24 Haziran 2021 Perşembe Show TV yayın akışına haberimizde yer verdik. 13:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda ekranlarda olurken hemen ardından izleyenleri ekran başına kilitleyen Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programı ekrana geliyor. Akşam ise Yeşilçam'ın efsane yapımlarından Züğürt Ağa izleyiciye keyifli anlar yaşatmaya geliyor...

24 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Alev Alev

10:00 Kahraman Babam

13:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda

15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 SHOW Ana Haber

20:00 Züğürt Ağa

22:15 Hız Tutkusu

00:45 Cam Tavanlar

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