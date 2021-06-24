24 Haziran 2021 Perşembe Show TV yayın akışı |Yeşilçam efsanesi Züğürt Ağa Show TV'de
Ekranların en sevilen kanalları arasında bulunan Show TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Güne Alev Alev ve Kahraman Babam dizileriyle başlayan kanal akşam Yeşilçam'ın efsane yapımlarından Züğürt Ağa filmini ekrana veriyor. İşte 24 Haziran 2021 Perşembe Show TV yayın akışı...
Yayın akışlarını merak edenler için 24 Haziran 2021 Perşembe Show TV yayın akışına haberimizde yer verdik. 13:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda ekranlarda olurken hemen ardından izleyenleri ekran başına kilitleyen Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programı ekrana geliyor. Akşam ise Yeşilçam'ın efsane yapımlarından Züğürt Ağa izleyiciye keyifli anlar yaşatmaya geliyor...
24 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Alev Alev
10:00 Kahraman Babam
13:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda
15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 SHOW Ana Haber
20:00 Züğürt Ağa
22:15 Hız Tutkusu
00:45 Cam Tavanlar