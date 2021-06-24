24 Haziran 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışı | Yine geçmişe yolculuğa çıkaracak! Seksenler TRT 1 ekranlarında!

Ekranların ilgi ile izlenen kanallarından olan TRT1'in yayın akışını merak edenler için haberimizde dizi ve programlara yer verdik. Güne Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi programı ile başlayan kanal yayınına 16:35'te ekrana gelen Ev Sineması "Ekisporter" ile devam edecek. Akşam hem nostaljik, hem enerjik, hem de çok komik içeriğiyle dikkat çeken Seksenler dizisi TRT 1 ekranlarında oluyor. İşte 24 Haziran 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışı...

24 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:20 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

07:45 Vuslat

11:00 Tozkoparan

12:45 Kalk Gidelim

16:35 Ev Sineması "Ekisporter"

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Seksenler

01:55 Ev Sineması "Ekisporter"

03:30 3'Te 3

04:35 Kalk Gidelim