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24 Haziran 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışı | Yine geçmişe yolculuğa çıkaracak! Seksenler TRT 1 ekranlarında!

Merak edenler için 24 Haziran 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışını haberimizde derledik. Güne 06:20'de Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi programı ile başlayan TRT1 yayın akışına, 12:45'te Kalk Gidelim ile devam edecek. Seksenli yıllarda İstanbul’un küçük bir mahallesinde yaşayan insanların hikâyesini konu alan ve nostalji rüzgarları estiren Seksenler dizisi akşam 20.00'de izleyici ile buluşacak. İşte 24 Haziran 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışı...

24 Haziran 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışı | Yine geçmişe yolculuğa çıkaracak! Seksenler TRT 1 ekranlarında!

Ekranların ilgi ile izlenen kanallarından olan TRT1'in yayın akışını merak edenler için haberimizde dizi ve programlara yer verdik. Güne  Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi programı ile başlayan kanal yayınına 16:35'te ekrana gelen Ev Sineması "Ekisporter" ile devam edecek. Akşam hem nostaljik, hem enerjik, hem de çok komik içeriğiyle dikkat çeken Seksenler dizisi TRT 1 ekranlarında oluyor. İşte 24 Haziran 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışı...

24 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:20 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

07:45 Vuslat

11:00 Tozkoparan

12:45 Kalk Gidelim

16:35 Ev Sineması "Ekisporter"

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Seksenler

01:55 Ev Sineması "Ekisporter"

03:30 3'Te 3 

04:35 Kalk Gidelim

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