24 Kasım Öğretmenler Günü

Geçtiğimiz yıl Koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle ara verilen Öğretmenler Günü kutlamaları bu yıl kutlanacak.

Bakan Özer imzasıyla 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama ve etkinliklerine ilişkin 2021/15 sayılı "24 Kasım Öğretmenler Günü Genelgesi" yayımlandı.

Genelgede: ‘’Öğretmenler Günü Bakanlığımızın koordinesinde yürütülecek; öğretmenlerin ve öğretmenlik mesleğinin toplumdaki algısının daha da yükseltilmesine katkı sağlayacak, moral ve motivasyonlarını artıracak, birlik ve beraberliğini pekiştirecek program ve etkinliklerle, yurt içinde ve dış temsilciliklerimizde kutlanacaktır.

Kutlama programlarının, öğretmenlerin ‘’Bu benim günüm!’’ diyerek gönülden sahipleneceği ve gönüllü katılacağı, aynı zamanda toplumun öğretmenin güçlü şahsiyetini ve adanmışlığını idrak edeceği etkinlikler olmasına özen gösterilecek; etkinliklerde Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallarına azami ölçüde dikkat edilecektir.’’ İfadeleri yer aldı.

Muhtemelen bu çerçevede, İl ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri de protokol üyeleriyle birlikte pandemi tedbirleri çerçevesinde Öğretmenler Günü kutlama programları düzenleyeceklerdir. Temsili bir okul veya öğretmen ziyareti gerçekleştireceklerdir.

Devlet erkanımız, mahalli yetkililerimiz kutlama mesajları yayınlayacaklardır. Bunların hepsi güzel de, senede bir defa hatırlanmanın ötesinde bir fonksiyonu olmayacaktır.

Eğitim camiasının çözüm bekleyen pek çok sorunları var. Bunların senede bir defa hatırlanıp tekrar gelecek seneye nakarat halinde söyleminden ziyade, çözüm üretilmesi gerekmektedir.

Öğretmenlik bir kariyer mesleğidir. Öğretmenlik Meslek Kanununun çıkarılması, öğretmenlik mesleğinin tüm boyutlarıyla ele alınıp kapsayıcı bir yasal düzenlemeye kavuşturulması artık ertelenemez bir noktaya gelmiştir.

Öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Gününde 3600 Ek Gösterge müjdesinin verilmesini 2018 yılından beri beklemektedirler.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 14 Kasım 2021 günü, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması'nda, konuşmasına, Memur-Sen çatısı altında ülkenin dört bir yanında emek mücadelesi yürütenlere selam göndererek başladı.

"3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Bilgin de aynı salonda, ilgili düzenlemenin Ocak ayında Meclis'e sunulacağını söyledi.

Bu açıklamalardan anlaşıldığına göre öğretmenlerin 3600 ek gösterge beklentisi, 2022 yılının 24 Kasım Öğretmenler Gününde müjdeleneceğini ümit ediyoruz.

Ücretli öğretmenlik uygulamasına son verilip, ihtiyaç miktarı branşlarda kadrolu öğretmen alımı yapılmalıdır.

Hepsinden önemlisi, eğitim camiasının güvenlik sorunu halledilmelidir. Fedakârca çalışan eğitimcilerin can güvenliği sağlanmalıdır.

Her meslek erbabının kıymeti, ihtiyaç duyulduğu olağanüstü ortamda daha belirgin hale gelir. Takriben iki yıldır süren pandemi döneminde fedakârca çalışan sağlık camiamızın kıymeti bilinmeye başladı.

Geçtiğimiz yıl Nisan ayında Türkiye Büyük Millet Meclisinde ‘’Sağlıkta şiddet düzenlemesi’’ kabul edilerek yasalaştı. Ceza yüzde 50 oranında arttırıldı. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası yüzde 50 oranında arttırıldı. Şiddet uygulayanlara hapis cezası verilecek, cezalar ertelenmeyecek.

Gönül isterdi ki; eğitim çalışanlarına da uygulanan şiddete, aynı oranda ceza artırımı uygulaması getirilmeliydi.

Gün geçmiyor ki bir eğitim çalışanına karşı şiddet ve darp olayına şahit olmayalım. Bunların bir kısmı basında yer alıyor, bir kısmı da bazı kurum yöneticilerimizin ‘’kol kırılır, yen içinde kalır’’ mantığıyla, kurumumuzun adı çıkmasın, anlayışıyla yastık altı edilmektedir.

Tabii, anında kaydeden bir görsel kaydı da olmayınca sosyal medyada da yer almıyor. Böyle olunca eğitimcinin yediği ayaz yanına kar kalıyor!

Öğretmenleri, resmi tören ve protokollerle bir güne sığdıran anlayıştan, yılın her günü; ‘’Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum’’ bilincine kavuşmamız temennisiyle...

Tüm eğitim çalışanlarının Öğretmenler Gününü tebrik ederim.

Abdullah YADİGAR-23/11/2021