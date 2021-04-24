Sokağa çıkma kısıtlamasında evde oturan vatandaşların çokça arattığı başlıklardan birisi olan 24 Nisan Elektrik kesintisi İstanbul 2021 BEDAŞ! İstanbul elektrik kesintisi ne zaman gelecek? başlığı internet mecrasında bugün ilk sıralarda yerini aldı. Biz de haberimizde Avrupa Yakası'nda yaşanacak kesintilerle ilgili listeyi haberimizde yer verdik.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 1116 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

24 NİSAN 2021 ELEKTRİK KESİNTİSİ İSTANBUL 2021 BEDAŞ

ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 NİSAN 2021

NO: 3515412

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah AKDOĞAN, AKDİL, ALEMDAĞ, BANU, BEHRA, BOLLUCA, CEMİLE, DERVİŞ, GÖKTEPE, GÖLBAŞI, GÜLFEM, GÜLPERİ, GÜLSEVER, KOCA YUSUF, MAVİGÖL, METEHAN, MUHTAR, NAKIŞ, NAZENDE, NURSEDA, ORHANİYE, PAYE, PEHLİVANKÖY, PINARLI, SARAY BOSNA, SEHER YILDIZI, SEMPATİK, SILA, SÜMELA, TOMRUKÇU, TOPLUM, VEDAT, YEKPARE, YERLİ, YILDIZBOSTANI, YİĞİTALP, ZEYNEL, ZİYADE, İSKİLİP sk / MAVİGÖL mah ADATEPE, AKŞİT, ATALAY, KUM sk bölgelerinde 24/04/2021 01:30:00 - 24/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3515403

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah AKDOĞAN, AKDİL, ALEMDAĞ, BANU, BEHRA, BOLLUCA, CEMİLE, DERVİŞ, GÖKTEPE, GÖKTÜRK, GÖLBAŞI, GÜLFEM, GÜLPERİ, GÜLSEVER, KOCA YUSUF, MAVİGÖL, METEHAN, MUHTAR, NAKIŞ, NAZENDE, NURSEDA, ORHANİYE, PAYE, PEHLİVANKÖY, PINARLI, SARAY BOSNA, SEHER YILDIZI, SEMPATİK, SILA, SÜMELA, TOMRUKÇU, TOPLUM, VEDAT, YEKPARE, YERLİ, YILDIZBOSTANI, YİĞİTALP, ZEYNEL, ZİYADE, İSKİLİP sk / MAVİGÖL mah ADATEPE, AKŞİT, ATALAY, KUM sk bölgelerinde 24/04/2021 05:20:00 - 24/04/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 NİSAN 2021

NO: 3497018

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 938., 940., 941., 944., 945., 947., 948., 949., 950. sk bölgelerinde 24/04/2021 10:00:00 - 24/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3495317

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2602., 2618., 2619., KARAOĞLANOĞLU sk bölgelerinde 24/04/2021 10:00:00 - 24/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3512555

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2185., 2190. sk bölgelerinde 24/04/2021 14:00:00 - 24/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 NİSAN 2021

NO: 3506238

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah KAVAK, KOR, ÇINAR sk bölgelerinde 24/04/2021 05:00:00 - 24/04/2021 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3506242

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah BAŞAK 1, CİHAN, FATİH, GÖKNAR, GÜVEN, HENDEK, KAYNARCA, NENEHATUN, OSMANCIK, YILDIRIM BEYAZIT, ZİLE, ÇAKMAK sk / ÇOBANÇEŞME mah ALADAĞ, EMNİYET, ERGENE, FATİH, MİMARSİNAN 1, MİTHATPAŞA, RÜSTEMPAŞA sk bölgelerinde 24/04/2021 06:30:00 - 24/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 NİSAN 2021

NO: 3512943

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-OSMANİYE mah SUGÖZÜ, YEŞİLSU sk bölgelerinde 24/04/2021 10:00:00 - 24/04/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3512942

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ZEYTİNLİK mah EBUZİYA, HALİT ZİYA UŞAKLIGİL, LAMİBEY, ODABAŞI, PANCAR, ÖMER NACİ sk bölgelerinde 24/04/2021 11:00:00 - 24/04/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3512955

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ŞENLİKKÖY mah ACAR, ARSLANLI, YAMAÇ, ÇATAL, ÇETİNER sk bölgelerinde 24/04/2021 12:00:00 - 24/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3516784

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ŞENLİKKÖY mah YEŞILYURT, YEŞİLYURT sk bölgelerinde 24/04/2021 12:00:00 - 24/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3512944

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah ANAFARTALAR, GÜLİBRİŞİM, NİGAR HANIM, TEYYARECİ NURİ, YEŞİLKÖY İSTANBUL sk bölgelerinde 24/04/2021 12:30:00 - 24/04/2021 15:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 NİSAN 2021

NO: 3501342

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah ALTAY, GÜLNİHAL, GÜMÜŞLÜ, GÜNAY, GÜNSU, KALE, MELEK, MUHSİN YAZICIOĞLU, TAŞOVA, UĞUR, YAVUZ sk bölgelerinde 24/04/2021 05:00:00 - 24/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3501348

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah ALEV, BAYAR, DERE, EREN, MUHSİN YAZICIOĞLU, ÇETİN sk bölgelerinde 24/04/2021 05:00:00 - 24/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3501346

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah EŞREF, KAHRAMAN, KÜBRA, NUR, ÜNSAL sk / GÜVERCİNTEPE mah 1101., NUR, PEYAMİ SAFA sk bölgelerinde 24/04/2021 05:00:00 - 24/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 NİSAN 2021

NO: 3512567

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah NİĞBOLU, SIRAEVLER, TAN sk bölgelerinde 24/04/2021 11:00:00 - 24/04/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3512560

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah AKYOL, AYGÜN, BAĞ, CEMİYET, FARABİ, MELEK HATUN, MORLALE, SOFULAR sk bölgelerinde 24/04/2021 12:00:00 - 24/04/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3512557

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah BİLGEHAN, ENVERPAŞA, OKUL, SELİM PAŞA, ÜRGÜPLÜ sk bölgelerinde 24/04/2021 13:00:00 - 24/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 NİSAN 2021

NO: 3510384



İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KURUÇEŞME mah MUALLİM NACİ sk / ORTAKÖY mah MUALLİM NACİ sk bölgelerinde 24/04/2021 09:00:00 - 24/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 NİSAN 2021

NO: 3496796



İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU MERKEZ mah sk bölgelerinde 24/04/2021 09:00:00 - 24/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 NİSAN 2021

NO: 3516773



İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-19 MAYIS mah ALAYBEYİ sk bölgelerinde 24/04/2021 09:00:00 - 24/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 NİSAN 2021

NO: 3489880

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ZAFER MAH. EKİN CD. bölgelerinde 24/04/2021 00:00:00 - 24/04/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3487329

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 1581., 3026., 3032., 3040., 3078., 3080., 3082., 3084., HADIMKÖY YOLU sk bölgelerinde 24/04/2021 00:30:00 - 24/04/2021 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3491391

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah EKİN sk bölgelerinde 24/04/2021 05:00:00 - 24/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 NİSAN 2021

NO: 3497359

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah 2.ERGUVAN, DAVUTPAŞA, KORU, SELANİK, ÇİÇEK sk bölgelerinde 24/04/2021 10:00:00 - 24/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3497339

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah SELANİK sk bölgelerinde 24/04/2021 10:00:00 - 24/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİ H ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 NİSAN 2021

NO: 3512757

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-EMİN SİNAN mah DAĞHAN, NEVİYE, OKUL, ONUR, ONUR ÇIKMAZI, PERTEVPAŞA, PİYER LOTİ, SİLAHTAR MEKTEBİ, TÜLCÜ sk / MİMAR HAYRETTİN mah MÜSELLİM, NEVİYE sk / ŞEHSUVAR BEY mah MÜSELLİM, SARAYİÇİ, TÜLCÜ sk bölgelerinde 24/04/2021 09:00:00 - 24/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3501427

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MİMAR HAYRETTİN mah TİYATRO, YAHYAPAŞA sk / MİMAR KEMALETTİN mah BEYAZIT KARAKOL, DİBEKLİ CAMİİ, KÜRKÇÜBAŞI, TATLIKUYU HAMAMI, TİYATRO, YENİDEVİR sk / SARAÇ İSHAK mah TATLIKUYU HAMAMI, TİYATRO, ŞAKİREFENDİ ÇEŞMESİ sk bölgelerinde 24/04/2021 10:00:00 - 24/04/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3501428

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ATİKALİ mah KALECİ ÇIKMAZI sk / BEYAZIT mah KALPAKÇILARBAŞI, MUHAFAZACILAR, SANDAL BEDESTENİ, TAVUK PAZARI, ÇARŞIKAPI, ÇARŞIKAPI NUR-U OSMANİYE, ŞEYH HAMDULLAH sk / EMİN SİNAN mah YENİÇERİLER sk / KOCA MUSTAFAPAŞA mah ÇAMÇAK sk / MOLLA FENARİ mah ALİBABA TÜRBE, ATİK ALİPAŞA MEDRESESİ, BİLEYCİLER, DİVANYOLU, GAZİ SİNANPAŞA, KÜRKÇÜLER KAPISI, KÜRKÇÜLER PAZARI, KÜRKÇÜLER ÇARŞISI, MEDRESE ÇIKMAZI, MESİH MEHMETPAŞA, NUR-U OSMANİYE, TAVUK PAZARI, VEZİRHANI, YENİÇERİLER, ÇARŞIKAPI, ÇARŞIKAPI NUR-U OSMANİYE, İSKENDER BOĞAZI sk bölgelerinde 24/04/2021 13:00:00 - 24/04/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3501430

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOCAPAŞA mah EBUSSUUD, ERDOĞAN, HÜDAVENDİGAR, MEHMET MURAT, SAFVETİPAŞA, İBN-İ KEMAL sk bölgelerinde 24/04/2021 13:00:00 - 24/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 NİSAN 2021

NO: 3512570



İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-PAZARİÇİ mah BÜLBÜLDERE, ORDU, TOPRAK, İDRİS KÖŞKÜ sk bölgelerinde 24/04/2021 10:00:00 - 24/04/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 NİSAN 2021

NO: 3513032



İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah ATATÜRK, BAŞAKLI, GAMZE, GÜR, GÜRBÜZ, KAYALI, KAYIN, KAZIM KARABEKİR, MİNE, OKÇU, SAADET, SANCAK, SANCAKLI, ÇARŞI, ÖZNUR sk bölgelerinde 24/04/2021 10:00:00 - 24/04/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 NİSAN 2021

NO: 3489947

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah 28 NİSAN, AKMAN, AKİK, ALAYBEY, AYTAÇ, AĞRI, BAYRAKTEPE, BERKAY, BİLİM, DOĞANCILAR, DOĞANDERE, ERCAN, ERZİNCAN, ESKİ BEŞİKTAŞ, FESLEĞEN, GÜÇBİRLİĞİ, HAVRAN, IŞIKLI, KÖSEDAĞ, NURTAÇ, RABAK, SEFA, SELÇUK, SİMGE ÇIKMAZI, TESTİ, TOPRAKBASTI, UMERA, YADİGAR, YALIN, YEŞİLTEPE, YÜCEL, ZEYTUNİ, ÇAYIR, ÇAĞLAR, ÖZOĞUL, ÜSTAD, İKBAL, İĞDELİBAHÇE sk / ÇELİKTEPE mah DAR sk bölgelerinde 23/04/2021 05:00:00 - 23/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3506109

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah ASLANBEY, AYAZMA, DOĞUKAN, FİKRİ sk bölgelerinde 24/04/2021 10:00:00 - 24/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 NİSAN 2021

NO: 3494334

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah BASIN EKSPRES, DEREBOYU sk bölgelerinde 24/04/2021 10:00:00 - 24/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3485942

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah ARZU, DEREBOYU, ELMALI sk bölgelerinde 24/04/2021 10:00:00 - 24/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 NİSAN 2021

NO: 3506121

ISTANBUL SARIYER ilce -YENİKÖY mah sk İSTANBUL SARIYER ilce -İSTİNYE mah sk bölgelerinde 24/04/2021 05:00:00 - 24/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 NİSAN 2021

NO: 3505342

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah TİBET sk bölgelerinde 24/04/2021 01:00:00 - 24/04/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3505343

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah İLTER sk bölgelerinde 24/04/2021 04:00:00 - 24/04/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3498344

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah 1 KASIM, BİLGEHAN, MOTİF, MÜGE sk / YENİ mah 1 KASIM, GAZİ sk bölgelerinde 24/04/2021 10:00:00 - 24/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 NİSAN 2021

NO: 3498370

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KAPTANPAŞA mah ALİ RIZA BEY, ÇAMLIYAYLAK, ÜST BARUTHANE sk / PİYALEPAŞA mah KADINLAR ÇEŞMESİ, ÜST BARUTHANE sk bölgelerinde 24/04/2021 10:00:00 - 24/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 NİSAN 2021

NO: 3491317

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 2375., AŞİYAN, CEBECİ, DERSAADET, LÜTFİ AYKAÇ, NECİP FAZIL sk bölgelerinde 24/04/2021 00:05:00 - 24/04/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3491322

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2987., 2988., 2989. sk bölgelerinde 24/04/2021 03:00:00 - 24/04/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3508326

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2564. sk / MALKOÇOĞLU mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, ZAFER sk bölgelerinde 24/04/2021 09:00:00 - 24/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3496501

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2336., 2345., 2347., N sk bölgelerinde 24/04/2021 09:00:00 - 24/04/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3497432

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2587., 2592., 2594., 2596., 2597., 2598., 2599., 2602., 2603., 2605., 2606., ESKİ EDİRNE ASFALTI sk bölgelerinde 24/04/2021 10:00:00 - 24/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 NİSAN 2021

NO: 3502330

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-KAZLIÇEŞME mah AHMET HAŞİM sk bölgelerinde 24/04/2021 00:00:00 - 24/04/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3502328

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-KAZLIÇEŞME mah ASIM KAZANCIGİL sk bölgelerinde 24/04/2021 05:00:00 - 24/04/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3502334

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-TELSİZ mah ASIM KAZANCIGİL, DURSUN KILIÇ, FESLEĞEN, LALE, MENEKŞE sk bölgelerinde 24/04/2021 06:30:00 - 24/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3512964

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce -MALTEPE mah sk bölgelerinde 24/04/2021 10:00:00 - 24/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.