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  3. 24 saatlik mesai tamamlandı! TBMM Genel Kurulu 1 Ekim'e kadar tatile girdi

24 saatlik mesai tamamlandı! TBMM Genel Kurulu 1 Ekim'e kadar tatile girdi

TBMM Genel Kurulu, gündemdeki kanun tekliflerini görüşüp, yoğun bir mesai harcayarak tatile girdi. TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, 1 Ekim Cuma günü saat 14.00’te toplanmak üzere birleşimi kapattı.

24 saatlik mesai tamamlandı! TBMM Genel Kurulu 1 Ekim'e kadar tatile girdi

TBMM Genel Kurulunun, gündemindeki kanun tekliflerini yasalaştırmak için dün saat 14.00'te başladığı mesaisi aralıksız 24 saati aştı.

KANUN TEKLİFLERİ İÇİN YOĞUN MESAİ

Meclis, çalışmalarına 1 Ekim'e kadar ara vermeden önce ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni kanunlaştırmak için yoğun mesai yaptı.

24 saatlik mesai tamamlandı! TBMM Genel Kurulu 1 Ekime kadar tatile girdi

GENEL KURUL 1 EKİM 2021 CUMA GÜNÜ TOPLANACAK

Haftalık çalışma günleri dışında cuma, cumartesi ve bugün de çalışmalarına devam eden Genel Kurulun, dün saat 14.00'te başladığı son gün mesaisi ise aralıksız 24 saati aştı. Kanun tekliflerinin kabul edilmesinin ardından, TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, birleşimi, Anayasa ve İçtüzük gereğince, 1 Ekim Cuma günü saat 14.00’te toplanmak üzere kapattı. TBMM Genel Kurulu 1 Ekim'e kadar tatile girdi.

24 saatlik mesai tamamlandı! TBMM Genel Kurulu 1 Ekime kadar tatile girdi

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