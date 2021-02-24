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24 Şubat Çarşamba Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve  ölüm sayısı kaç oldu?

Sağlık Bakanlığı, her gün internet sitesinde koronavirüse ilişkin verileri paylaşıyor. Peki 24 Şubat Çarşamba Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve  ölüm sayısı kaç oldu? Ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz.

Sağlık Bakanlığı, her gün internet sitesinde Türkiye Günlük Koronavirüs tablosunu paylaşarak koronavirüste son durum hakkında bilgilendirmede bulunuyor. Peki 24 Şubat Çarşamba Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? Detayları haberimizde bulabilirsiniz...

24 ŞUBAT ÇARŞAMBA TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU | BUGÜNKÜ KORONA TABLOSU| VAKA VE ÖLÜM SAYISI KAÇ OLDU? 

Sağlık Bakanlığı, 24 Şubat Çarşamba gününün koronavirüs tablosu paylaşıldığında haberimizde eş zamanlı olarak yer verilecektir....

23 ŞUBAT SALI TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı 23 Şubat Salı gününün tabloya göre 9 bin 107 kişinin koronavirüse yakalandığı tespit edildi. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre günlük vaka sayılarında artış yaşandığı görüldü. Koronavirüse yakalandıkları için hastanede tedavi altına alınan hastalardan 5 bin 546 kişi iyileşti. 75 kişi koronavirüse yenik düştü.

23 Şubat Salı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve  ölüm sayısı kaç oldu?

Berkem Temizel
Gece Editörü
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