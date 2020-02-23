24 Şubat hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz ile Mersin, Osmaniye, Hatay, Karaman, Samsun, G. Antep ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu ile Doğu Karadeniz Bölgesinde eğimi fazla dik yamaçlarda çığ düşmesi riski bulunduğundan ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın yarın Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 4°C, 17°C

Parçalı bulutlu

EDİRNE 2°C, 20°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 4°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla yer yer çok bulutlu

KOCAELİ 4°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla yer yer çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ 3°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 6°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA -2°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 3°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Hatay çevreleri ile bu akşam saatlerinde Mersin, yarın Osmaniye çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 8°C, 20°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ANTALYA 6°C, 17°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

HATAY 9°C, 17°C

Çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA -3°C, 12°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Karaman çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 0°C, 11°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR -2°C, 13°C

Parçalı bulutlu

KAYSERİ 0°C, 13°C

Parçalı bulutlu

SİVAS -5°C, 10°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 0°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

DÜZCE 2°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

KASTAMONU -3°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

ZONGULDAK 4°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, yarın yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden sonra Samsun çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 1°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın yer yer çok bulutlu

SAMSUN 6°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yağmurlu

TOKAT 2°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın yer yer çok bulutlu

TRABZON 6°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, yarın batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -8°C, 6°C

Parçalı, yarın zamanla yer yer çok bulutlu

HAKKÂRİ -2°C, 5°C

Parçalı bulutlu

MALATYA 1°C, 11°C

Parçalı, yarın zamanla yer yer çok bulutlu

VAN -5°C, 5°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, yarın batısının yer yer çok bulutlu, yarın sabah saatlerinde G. Antep ve Kilis çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 0°C, 15°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 5°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

SİİRT 6°C, 13°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 7°C, 15°C

Parçalı bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Batı Karadeniz’in doğusunda yarın öğle saatlerinde kuvvetli fırtına, batısında fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı zamanla çok bulutlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), zamanla 4 ila 6 (30-50 km/sa), yarın öğle saatlerinde batısı 5 ila 7 (40-60 km/sa), doğusu 7 ila 9 (75-90 km/sa) ; Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğu, yarın öğle saatlerinde batısı güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), yarın öğle saatlerinde batısı 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, zamanla 1,5 ila 2,5m, batısı 2,0 ila 3,0m, yer yer 4,0 ila 5,0m, Görüş; İyi, fırtına anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), zamanla 3 ila 5 (20-40 km/sa), yarın öğle saatlerinde yer yer 6 (50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, yarın yer yer 2,0m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, ilk saatlerde Güney Ege’nin güneyi çok bulutlu, Rüzgâr: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu, zamanla güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatı, zamanla güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), zamanla 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğu, Batı Akdeniz’in kuzeyinde zaman zaman kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi