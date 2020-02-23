24 Şubat hava durumu nasıl olacak?
Yeni haftanın ilk gününde Marmara’nın doğusu, Karadeniz Bölgesi’nin tamamı, İç Anadolu’da Kayseri-Sivas çevreleriyle, Doğu Anadolu’da Erzurum dolayları yağış bekliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz ile Mersin, Osmaniye, Hatay, Karaman, Samsun, G. Antep ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu ile Doğu Karadeniz Bölgesinde eğimi fazla dik yamaçlarda çığ düşmesi riski bulunduğundan ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın yarın Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 4°C, 17°C
Parçalı bulutlu
EDİRNE 2°C, 20°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 4°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla yer yer çok bulutlu
KOCAELİ 4°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla yer yer çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ 3°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 6°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
KÜTAHYA -2°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 3°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Hatay çevreleri ile bu akşam saatlerinde Mersin, yarın Osmaniye çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 8°C, 20°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
ANTALYA 6°C, 17°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
HATAY 9°C, 17°C
Çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın aralıklı sağanak yağışlı
ISPARTA -3°C, 12°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Karaman çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 0°C, 11°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR -2°C, 13°C
Parçalı bulutlu
KAYSERİ 0°C, 13°C
Parçalı bulutlu
SİVAS -5°C, 10°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 0°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu
DÜZCE 2°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu
KASTAMONU -3°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu
ZONGULDAK 4°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, yarın yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden sonra Samsun çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 1°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın yer yer çok bulutlu
SAMSUN 6°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yağmurlu
TOKAT 2°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın yer yer çok bulutlu
TRABZON 6°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, yarın batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -8°C, 6°C
Parçalı, yarın zamanla yer yer çok bulutlu
HAKKÂRİ -2°C, 5°C
Parçalı bulutlu
MALATYA 1°C, 11°C
Parçalı, yarın zamanla yer yer çok bulutlu
VAN -5°C, 5°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, yarın batısının yer yer çok bulutlu, yarın sabah saatlerinde G. Antep ve Kilis çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 0°C, 15°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP 5°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
SİİRT 6°C, 13°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA 7°C, 15°C
Parçalı bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Batı Karadeniz’in doğusunda yarın öğle saatlerinde kuvvetli fırtına, batısında fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı zamanla çok bulutlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), zamanla 4 ila 6 (30-50 km/sa), yarın öğle saatlerinde batısı 5 ila 7 (40-60 km/sa), doğusu 7 ila 9 (75-90 km/sa) ; Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğu, yarın öğle saatlerinde batısı güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), yarın öğle saatlerinde batısı 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, zamanla 1,5 ila 2,5m, batısı 2,0 ila 3,0m, yer yer 4,0 ila 5,0m, Görüş; İyi, fırtına anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), zamanla 3 ila 5 (20-40 km/sa), yarın öğle saatlerinde yer yer 6 (50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, yarın yer yer 2,0m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, ilk saatlerde Güney Ege’nin güneyi çok bulutlu, Rüzgâr: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu, zamanla güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatı, zamanla güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), zamanla 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğu, Batı Akdeniz’in kuzeyinde zaman zaman kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi
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