24 Temmuz 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı |Yabancı Sinema: Sahil Güvenlik Star TV'de
Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan Star TV'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Bir dönemin ilgiyle izlenen dizilerinden Medcezir'i yayınlayarak güne başlayan kanalda akşam yabancı sinema Sahil Güvenlik izleyici karşısına çıkıyor. İşte 24 Temmuz 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı...
Star TV'de bugün ne var? 08.30'da Çizgi Film Kuşağı ekrana gelirken hemen ardından Yüksek Sosyete ve Erkenci Kuş dizileri yayınlanıyor. Akşam ise yabancı sinema Sahil Güvenlik izleyici karşısına çıkıyor. İşte 24 Temmuz 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı...
24 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Medcezir
08.30 Çizgi Film Kuşağı
09:00 Yüksek Sosyete
10:30 Erkenci Kuş
13:45 Aramızda Kalsın
16:45 Güzel Köylü
18:45 Star Haber
20:00 Sahil Güvenlik