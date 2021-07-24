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24 Temmuz 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı |Yabancı Sinema: Sahil Güvenlik Star TV'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan Star TV'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Bir dönemin ilgiyle izlenen dizilerinden Medcezir'i yayınlayarak güne başlayan kanalda akşam yabancı sinema Sahil Güvenlik izleyici karşısına çıkıyor. İşte 24 Temmuz 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı...

24 Temmuz 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı |Yabancı Sinema: Sahil Güvenlik Star TV'de

Star TV'de bugün ne var? 08.30'da Çizgi Film Kuşağı ekrana gelirken hemen ardından Yüksek Sosyete ve Erkenci Kuş dizileri yayınlanıyor. Akşam ise yabancı sinema Sahil Güvenlik izleyici karşısına çıkıyor. İşte 24 Temmuz 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı...

24 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Medcezir

08.30 Çizgi Film Kuşağı

09:00 Yüksek Sosyete

10:30 Erkenci Kuş

13:45 Aramızda Kalsın

16:45 Güzel Köylü

18:45 Star Haber

20:00 Sahil Güvenlik

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