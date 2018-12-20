24 ülkeye büyükelçi atamalarına ilişkin kararname Resmi Gazete'de yayımlandı

Büyükelçi atamalarına ilişkin kararname Resmi Gazete'de yayımlandı. 24 ülkeye büyükelçi ve AB Daimi Temsilciliğine atama yapıldı.

Brezilya'ya Murat Yavuz Ateş, Portekiz'e Lale Ülker ve Romanya'ya Füsun Aramaz büyükelçi olarak atandı. Ayrıca AB Daimi Temsilciliğine Mehmet Kemal Bozay atandı.

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