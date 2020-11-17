24Erzincanspor'da 5 futbolcu koronavirüse yakalandı!

24Erzincanspor'da 5 futbolcunun Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

TFF 2. Lig Beyaz gurupta Çarşamba günü Müstakil Atletizm Pisti Sahasında Manisaspor ile karşılaşacak olan 24Erzincanspor'da 5 futbolcunun Kovid-19 testleri pozitif çıktı.

Erzincan'da dün korona virüs testi yaptıran 24Erzincanspor'da 5 futbolcunun testi pozitif çıktı. Testleri pozitif çıkan futbolcular karantinaya alınarak tedavilerine başlandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "TFF 2. Lig Beyaz gurupta Çarşamba günü Erzincan Müstakil Atletizm Pisti Sahasında 11. hafta mücadelesi öncesinde yapılan Covid-19 testleri sonucunda 5 futbolcunun testleri pozitif çıkmıştır.

Teknik heyette hiçbir sıkıntı yok. 24Erzincanspor Manisaspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Testleri pozitif çıkan futbolcularda her hangi bir semptoma rastlanılmamıştır. Testleri pozitif çıkan oyuncularımız tesislerde izolasyona alınarak tedavilerine başlanmıştır." denildi.