25 Ağustos 2021 Çarşamba ATV yayın akışı | Yabancı Sinema: Ocean's 8 TV'de ilk kez ATV'de
ATV'nin yayın akışı TV izleyenler tarafından merak ediliyor. Güne Kahvaltı Haberleri ile başlayan kanalda akşam TV'de ilk kez yayınlanacak olan Ocean's 8 ekranlara geliyor. İşte 25 Ağustos 2021 Çarşamba ATV yayın akışı...
Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan ATV'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Güne Kahvaltı Haberleri ile başlayan kanal hemen ardından Bir Zamanlar Çukurova dizisini ekrana veriyor. Akşam ise TV'de ilk kez ATV ekranlarında yayınlanacak olan Ocean's 8 filmi izleyici karşısına geçiyor. İşte 25 Ağustos 2021 Çarşamba ATV yayın akışı | Ocean's 8 TV'de ilk kez ATV'de...
25 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Bir Zamanlar Çukurova
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Aşk Sana Benzer
15:30 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ocean's 8