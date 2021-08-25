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25 Ağustos 2021 Çarşamba ATV yayın akışı | Yabancı Sinema: Ocean's 8 TV'de ilk kez ATV'de

ATV'nin yayın akışı TV izleyenler tarafından merak ediliyor. Güne Kahvaltı Haberleri ile başlayan kanalda akşam TV'de ilk kez yayınlanacak olan Ocean's 8 ekranlara geliyor. İşte 25 Ağustos 2021 Çarşamba ATV yayın akışı...

25 Ağustos 2021 Çarşamba ATV yayın akışı | Yabancı Sinema: Ocean's 8 TV'de ilk kez ATV'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan ATV'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Güne Kahvaltı Haberleri ile başlayan kanal hemen ardından Bir Zamanlar Çukurova dizisini ekrana veriyor. Akşam ise TV'de ilk kez ATV ekranlarında yayınlanacak olan Ocean's 8 filmi izleyici karşısına geçiyor. İşte 25 Ağustos 2021 Çarşamba ATV yayın akışı | Ocean's 8 TV'de ilk kez ATV'de...

25 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Bir Zamanlar Çukurova

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Aşk Sana Benzer

15:30 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ocean's 8 

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