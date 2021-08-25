25 Ağustos 2021 Çarşamba Star TV yayın akışı |Yerli Sinema: Kocan Kadar Konuş Diriliş Star TV'de Star TV'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. Güne Mesut Yar ile Bugün ve Sabahın Sultanı Seda Sayan programları ile başlayan kanalda akşam sevilen film Kocan Kadar Konuş: Diriliş izleyici karşısına çıkıyor. İşte 25 Ağustos 2021 Çarşamba Star TV yayın akışı

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan Star TV'nin yayın akışı merakla aratılıyor. Sabah saatlerinde Sabahın Sultanı Seda Sayan ekranlarda olurken 13.00'da Serap Paközle Gerçeğin Peşinde yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise başrollerini Ezgi Mola ve Murat Yıldırım'ın paylaştığı film Kocan Kadar Konuş: Diriliş izleyiciyle buluşuyor. İşte 25 Ağustos 2021 Çarşamba Star TV yayın akışı... 25 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA STAR TV YAYIN AKIŞI 07:00 Mesut Yar ile Bugün 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde 16:00 Star Market 18.40 Star Haber 20:00 Kocan Kadar Konuş: Diriliş star tvyayın akışıkocan kadar konuş