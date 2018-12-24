25 Aralık İstanbul'a kar yağacak mı? AKOM'dan kar uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın doğusunda salı günü yağmur şeklinde başlayacak yağışın, sabah saatlerinden itibaren yükseklerinden başlayarak kar yağışına dönüşeceği, Bilecik, Balıkesir'in doğusu, Sakarya'nın güneyi ile Kocaeli ve Bursa illerinin yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli (10- 20 cm) olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, kuvvetli buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiler doğrultusunda bugün akşam saatlerinden itibaren il genelinde aralıklarla kuvvetli yağmur şeklinde görülecek yağışların Salı (yarın) sabah saatlerinden itibaren sıcaklıkların şehir merkezinde 4 derece, yüksek bölgelerde ise 0 derecelere kadar gerilemesi tahmin edilmektedir.

Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yağışın, karla karışık yağmur ve yüksek bölgelerde kar şeklinde görüleceği tahmin edilmektedir. Özellikle İstanbul’un kuzey ve doğu bölgelerinde Perşembe sabah saatlerine kadar hafif şekilde etkili olması beklenen kar yağışının, şehir merkezinde 1-2 cm, yüksek bölgelerde ise 3-5 cm kar kalınlıkları oluşturabileceği öngörülmektedir.

İSTANBULLULAR DİKKAT!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son verilere göre İstanbul'da salı günü başlayacak kar yağışı çarşamba günü de etkisini sürdürecek. İstanbul'da sıcaklıklar 12 derece birden düşecek. Kar yağışının perşembe günü de aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

3 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ