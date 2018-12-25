25 Aralık Salı Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantı konuşması

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk bütçesi Meclis'te kabul edildi. 2019 senesini en başarılı, en iyi şekilde değerlendirmemize imkan sağlayan bir bütçe hazırladığımıza inanıyorum. Bütçemizi en iyi şekilde kullanarak Türkiye'yi şahlandırmaya devam edeceğiz. Dengelenme, disiplin ve değişim esasıyla hazırladığımız 2019 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu ve kesin hesap kanunun hayırlı olmasını diliyorum. 2019 yılı bütçe giderlerimizi 961 milyar lira, faiz hariç olarak da 843 milyar lira olarak planladığımızı görüyorum. 2019 yılı için bütçe gelirlerini 880,4 milyar, bütçe açığını 80,6 milyar lira, faiz dışı fazla 37 milyar lira olarak görüyoruz. Bütçe disiplini her zamanki gibi önceliğimiz olmayı sürdürüyor. Vergileri yine milletimize sunmayı esas alıyoruz.

EĞER SALDIRIYI ÇELİK GİBİ BİR İRADEYLE KARŞILAMAMIŞ OLSAYDIK

AK Parti öncesi toplanan vergilerin, bizim dönemimizde nereye harcandığı konusunda örnek vereceğim: 2002 yılında faiz harcamaları bütçe giderlerinin yüzde 43'üne karşılık geliyordu. Bir başka ifadeyle her 100 liralık verginin 86 lirasını faiz ödemesine ayırıyorduk Bay Kemal. Şimdi bu oran, 2017 yılı itibariyle bu oran yüzde 10'lar seviyesine geriledi. Demek ki 100 liralık verginin 10 lirasını faiz giderlerine, kalanını milletimize hizmet olarak harcıyoruz.Şayet faiz harcamaları 2002 seviyesinde devam etseydi önümüzdeki yıl 300 milyar liralık kaynağı eğitim, sağlık, ulaştırma, tarım hizmetleri vermek için değil faiz ödemesi için kullanmak zorunda kalacaktık Ağustos’taki saldırıyı böyle çelik gibi bir iradeyle karşılamamış olsaydık başka sonuçlarla karşılaşmış olabilirdik

BURADAN BAY KEMAL'E BİR MÜJDE VERELİM

Buradan Bay Kemal'e bir müjde verelim. İhracat yüzümüzü güldürüyor. Yıl sonunda 170 milyar dolar rakamını göreceğiz. Bay Kemal, cari açık azalıyor. Tabi bu onun için müjde olur mu bilmiyoruz. Enflasyonu önümüzdeki yıl hedeflerimizin gerisine indirmekte kararlıyız. Önümüzdeki yıl satınalma paritesine göre dünyanın 13'üncü büyük ekonomisi olmaktan 12'nciliğe yükseleceğiz. Satınalma partesi döviz kurundan etkilenmediği için oldukça anlamdır. G-20 toplantılarına giderken dünyanın en büyük 17'nci ekonomisi olarak giderken, diğer yandan satınalma paritesine baktığımızda 12'nci olduğumuzun ne kadar önemli olduğunu varın düşünün.

CHP'YE SERT TEPKİ: BUNLARIN DÜNYADAN HABERİ YOK

Ana muhalefetin sözcüsü konuşuyor 'Esnaf kepenkleri kapattı, çiftçi tarlasını satıyor' diyor. Sen size ait hayali bütçeden konuşuyorsun. Biz bugüne kadar sürekli hep çiftçimizin, esnafımızın yanında olduk. Tavsiye ederim, bir sor bakalım TOBB'a sor, TİM'e sor ne kadar bu yıl içerisinde esnaf veya şirket faaliyete girdi, ne kadar kapandı. Sor bakalım, sana nasıl bir rakam verecekler. Sana söyleyim 6'da 1. 6 açıldıysa 1 kapandı. Biz böyle çalışıyoruz. Ama bunların dünyadan haberi yok. Bu rakamları TİM'de açık açık anlattık. Bunların hayatı yalan üzerine kurulu.

HULUSİ AKAR'A YAPILAN SALDIRI YENİLİR YUTULUR DEĞİL

Kavgacı ruh ile muhalefet olmaz. Türkiye'nin son 16 yılda üstesinden gelemediği tek sorunu işini doğru düzgün yapamayan ana muhalafet partisine sahip olamamasıdır. Hele hele Milli Savunma Bakanımıza yapılan hakaretler yenilir yutulur değildir. Aynı ifadelerle bunlara cevap vermek, zaten bizim haddimize değil. Türkiye’nin son 16 yılda mesafe alamadığı en büyük sorunu işini doğru düzgün yapan bir ana muhalefet partisine sahip olamamaktır. Milli savunma Bakanımıza yapılan hakaretler yenilir yutulur hakaretler değildir. Bu edep yoksunu kişilerden ne yazık ki ana muhalefetin genel başkan yardımcısı var veya sıfatı nedir bilmiyorum bilmeme de gerek yok, bu adamlarla ana muhalefet politika yapıyor.Gerek vekillerimiz, gerek teşkilatlarımız bunu milletimize iyi anlatmalı. Milletimiz de bunlara 31 Mart’ta demokratik dersi sandıklarda versin

YARGIDA GEREKEN DERSİ VERECEĞİZ… ÖNCE TAZMİNAT SONRA CEZA…

Bunlar yeri gelir terör örgütü ile el ele kol kola yürürler, onların diliyle konuşurlar, onların ağzıyla bu vatana, millete saldırırlar. Yeri gelir teröristlerin ileri gelenlerini bakarsınız cezaevine gider ziyaret eder. Eline geçen her fırsatı bölücü yandaşlarını aklamak için kullanana ana muhalefet partisi milletimizin önündeki en büyük engelidir. Bunlar kabinemizin milli savunma bakanına bu şekilde saldırabilme edepsizliğini yapmışlardır. Bunlara gereken dersi yargıda vermek durumundayız, vereceğiz de. Önce tazminat sonra ceza.

CHP NEDEN RAHATSIZ?

Onlardan demokrasimiz adına bir katkı beklemiyoruz. Milletimizin birlik ve beraberliğine katkı sağlamaları mümkün değildir. Bizim asıl merak ettiğimiz CHP'nin rahatsızlığıdır. Ülkemizi ileri taşıyacak bütçeden bütçeden neden CHP milletvekilleri rahatsızlık duyuyor? İttifakın CHP'lilerin kimyasını iyice bozmaya başladığı anlaşılıyor. Bütçe ile ilgili dişe dokunur tek bir söz ve fikir dahi bulamıyorsunuz. Onun yerine bol hakaret, hamaset, yalan, iftira ve manüplasyon var. Bir tanesi çıkmış bütçe yerine kendi egosundan bahsediyor. Biri gazi Meclis'in kürsüsünü Gezi olaylarını aklamak için kullanıyor.

BU TABLO BİZİM İÇİN SÜRPRİZ DEĞİL

Bu CHP örgütün yanında yer alıyor, onları destekleyenlerin yanında yer alıyor. CHP'lilerin bu eş başkanlara karşı artan muhabbetlerinin ilgi ve alakalarının kaynağı düşündürücüdür. Ama bu tablo bizim için asla sürpriz değildir. Biz CHP'nin son dönemdeki sicilini biliyoruz.