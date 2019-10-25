25 Ekim hava durumu|Meteoroloji'den hava durumu tahmini
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika hava durumu tahminlerine göre yurdun birçok kesiminde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika hava durumu tahminlerine göre yurdun birçok kesiminde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İllerimize göre hava durumu tahmin raporları Orta Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, K. Maraş, Giresun, Trabzon, Malatya, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KIRKLARELİ °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
DENİZLİ °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu
MUĞLA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Kahramanmaraş çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
MERSİN °C, 28°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzeybatı kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA °C, 23°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ÇANKIRI °C, 23°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ESKİŞEHİR °C, 24°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KONYA °C, 22°C
Parçalı bulutlu
HABERE YORUM KAT