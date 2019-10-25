Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika hava durumu tahminlerine göre yurdun birçok kesiminde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İllerimize göre hava durumu tahmin raporları Orta Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, K. Maraş, Giresun, Trabzon, Malatya, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KIRKLARELİ °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

DENİZLİ °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu

MUĞLA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Kahramanmaraş çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN °C, 28°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzeybatı kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 23°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ÇANKIRI °C, 23°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ESKİŞEHİR °C, 24°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KONYA °C, 22°C

Parçalı bulutlu