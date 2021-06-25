25 Haziran 2021 Cuma Show TV yayın akışı | Güldür Güldür Show şahane skeçleriyle Show TV'de
Ekranların en sevilen kanalları arasında bulunan Show TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Güne Alev Alev dizisiyle başlayan kanal akşam Güldür Güldür Show'un yeni bölümlerini ekrana veriyor. İşte 25 Haziran 2021 Cuma Show TV yayın akışı...
Show TV'de bugün ne var? sorusunu merak edenler için haberimizde 25 Haziran 2021 Cuma Show TV yayın akışına yer verdik. 13:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda ekranlarda olurken hemen ardından Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programı ekrana geliyor. Akşam ise Güldür Güldür Show yeni bölümüyle izleyiciye keyifli anlar yaşatmaya geliyor...
25 HAZİRAN 2021 CUMA SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Alev Alev
10:00 Züğürt Ağa
13:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda
15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 SHOW Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:30 Çatışma